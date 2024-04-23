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Булгур с грибами — три рецепта для вкусного ужина

Три способа приготовления булгара с грибами для гурманов

сегодня, 11:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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Булгур — один из древнейших видов злаков, завоевавший популярность в кулинарии благодаря своим питательным свойствам и универсальности в приготовлении. В сочетании с грибами булгур не только удовлетворяет запросы гурманов, но и приносит пользу здоровью, благодаря высокому содержанию клетчатки и белка. Предлагаем вашему вниманию три разнообразных рецепта булгара с грибами, каждый из которых отличается уникальным сочетанием ингредиентов и подходит для любого случая: от повседневного обеда до праздничного ужина.

Булгур с грибами — три рецепта для вкусного ужина

Три способа приготовления булгара с грибами для гурманов

Классический булгур с шампиньонами

Ингредиенты:

  • Булгур – 1 стакан
  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Тщательно промойте булгур под проточной водой и замочите в горячей воде на 20 минут.
  2. На среднем огне разогрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до золотистости.
  3. Добавьте нарезанные шампиньоны и измельченный чеснок. Обжаривайте до готовности грибов.
  4. Влейте булгур и обжарьте все вместе еще несколько минут.
  5. Залейте содержимое сковороды водой в пропорции 1:2 и тушите под закрытой крышкой на медленном огне до полного впитывания воды.
  6. Подавайте с зеленью, посыпав сверху.

Булгур с лесными грибами и кедровыми орехами

Ингредиенты:

  • Булгур – 1 стакан
  • Смесь лесных грибов (боровики, подосиновики) – 300 г
  • Кедровые орехи – 50 г
  • Шалот – 2 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Тимьян – 1 ч. л.
  • Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте и замочите булгур аналогично первому рецепту.
  2. Грибы тщательно очистите, нарежьте и обжарьте на среднем огне до готовности.
  3. На отдельной сковороде поджарьте мелко нарезанный шалот до прозрачности, добавьте к грибам.
  4. Введите булгур к грибам, добавьте тимьян и сливочное масло, обжаривайте все вместе.
  5. Залейте булгур с грибами водой и тушите до готовности.
  6. Перед подачей посыпьте блюдо кедровыми орехами.

Булгур с портобелло и сыром фета

Ингредиенты:

  • Булгур – 1 стакан
  • Грибы портобелло – 300 г
  • Сыр фета – 100 г
  • Черри-томаты – 100 г
  • Руккола – 1 пучок
  • Оливковое масло – для заправки
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Булгур подготовьте, как указано выше.
  2. Портобелло нарежьте, обжарьте на оливковом масле до готовности.
  3. В смесь добавьте половинки черри-томатов, продолжайте жарить еще пару минут.
  4. Смешайте грибы и томаты с булгуром, добавьте рукколу, перемешайте.
  5. Подавайте, посыпав крошкой из сыра фета и свежемолотым перцем.

Каждый из представленных рецептов обладает уникальным сочетанием вкусов и текстур, что делает булгур с грибами не только питательным, но и изысканным блюдом.




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