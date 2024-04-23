Булгур с грибами — три рецепта для вкусного ужина

Булгур — один из древнейших видов злаков, завоевавший популярность в кулинарии благодаря своим питательным свойствам и универсальности в приготовлении. В сочетании с грибами булгур не только удовлетворяет запросы гурманов, но и приносит пользу здоровью, благодаря высокому содержанию клетчатки и белка. Предлагаем вашему вниманию три разнообразных рецепта булгара с грибами, каждый из которых отличается уникальным сочетанием ингредиентов и подходит для любого случая: от повседневного обеда до праздничного ужина.

Три способа приготовления булгара с грибами для гурманов

Классический булгур с шампиньонами

Ингредиенты:

Булгур – 1 стакан

Шампиньоны – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление:

Тщательно промойте булгур под проточной водой и замочите в горячей воде на 20 минут. На среднем огне разогрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте до золотистости. Добавьте нарезанные шампиньоны и измельченный чеснок. Обжаривайте до готовности грибов. Влейте булгур и обжарьте все вместе еще несколько минут. Залейте содержимое сковороды водой в пропорции 1:2 и тушите под закрытой крышкой на медленном огне до полного впитывания воды. Подавайте с зеленью, посыпав сверху.

Булгур с лесными грибами и кедровыми орехами

Ингредиенты:

Булгур – 1 стакан

Смесь лесных грибов (боровики, подосиновики) – 300 г

Кедровые орехи – 50 г

Шалот – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Тимьян – 1 ч. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление:

Промойте и замочите булгур аналогично первому рецепту. Грибы тщательно очистите, нарежьте и обжарьте на среднем огне до готовности. На отдельной сковороде поджарьте мелко нарезанный шалот до прозрачности, добавьте к грибам. Введите булгур к грибам, добавьте тимьян и сливочное масло, обжаривайте все вместе. Залейте булгур с грибами водой и тушите до готовности. Перед подачей посыпьте блюдо кедровыми орехами.

Булгур с портобелло и сыром фета

Ингредиенты:

Булгур – 1 стакан

Грибы портобелло – 300 г

Сыр фета – 100 г

Черри-томаты – 100 г

Руккола – 1 пучок

Оливковое масло – для заправки

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Приготовление:

Булгур подготовьте, как указано выше. Портобелло нарежьте, обжарьте на оливковом масле до готовности. В смесь добавьте половинки черри-томатов, продолжайте жарить еще пару минут. Смешайте грибы и томаты с булгуром, добавьте рукколу, перемешайте. Подавайте, посыпав крошкой из сыра фета и свежемолотым перцем.

Каждый из представленных рецептов обладает уникальным сочетанием вкусов и текстур, что делает булгур с грибами не только питательным, но и изысканным блюдом.



