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Главная Новости Досуг рецепты Блюдо для летнего обеда: как приготовить холодный борщ
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Блюдо для летнего обеда: как приготовить холодный борщ

Холодный борщ– отличное освежающее блюдо для летних обедов

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Блюдо для летнего обеда: как приготовить холодный борщ

sovetclub

В жаркое время года особой популярностью пользуются холодные супы. Издание "Единственная" поделилось рецептом необычного борща, который отлично освежает и насыщает организм полезными витаминами.

Для приготовления летнего блюда вам понадобится: 2 средние свеклы, 1 морковь, 400 г огурцов, 4 яйца, пучок укропа и зелени, 2 лавровых листа, растительное масло, 2 ч. л. уксуса, 2, 5 л. воды и соль-перец.

Соотношение ингредиентов для рецепта вы можете корректировать по своему вкусу, а помимо лаврового листа можно дополнять в блюдо различные специи.

Способ приготовления: Морковь и свеклу необходимо очистить и нарезать кубиками. Разогрейте сковороду и обжарьте свеклу на растительном масле 4-5 минут. Затем добавьте морковь и обжаривайте еще 5 минут, посолив и поперчив по вкусу. В конце добавьте уксус, перемешайте и выложите все в кастрюлю. Залейте горячей водой, доведите до кипения, добавьте лавровый лист и готовьте на медленном огне до мягкости. После дайте полностью остыть и уберите в холодильник на 30 минут.

Яйца отвари вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте кубиками огурцы и яйца, зеленый лук и укроп мелко нарежьте и выложите в миску, посолите и немного подавите ложкой. Выложите все в подготовленный отвар со свеклой и морковью, скорректируйте по соли и перцу. Подавайте со сметаной!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой суп должен быть в меню каждой семьи.


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