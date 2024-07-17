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Бануш по-гуцульски: рецепт приготовления традиционного украинского блюда

Бануш — традиционное украинское гуцульское блюдо, которое готовится из кукурузной муки/крупы на сливках

сегодня, 10:46
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Черновалова Кристина

Бануш — это украинское кулинарное блюдо, которое традиционно готовят в Карпатах. Это очень сытное и вкусное блюдо, которое готовится из несложных ингредиентов. Приготовление бануша не займет много времени и сил, и вот как это можно сделать.

Бануш по-гуцульски: рецепт приготовления традиционного украинского блюда

Кулинарная карта: какие блюда готовят в Украине

Ингредиенты:

  • Кукурузная мука (полента) — 200 грамм;

  • Вода или мясной бульон — 500 мл;

  • Соль — по вкусу;

  • Сметана — 100 грамм;

  • Сыр брынза — 150 грамм;

  • Шкварки или подсушенное мясо — 100 грамм;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Лук репчатый — 1 штука;

  • Масло сливочное — 50 грамм.

Подготовка:

  1. Бульон и крупа: Первый шаг заключается в подготовке основы блюда. В глубокую кастрюлю наливают воду или мясной бульон, доводят до кипения и медленно всыпают кукурузную муку, при этом постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Важно соблюдать пропорции и интенсивность огня, чтобы бануш получился однородным и гладким.

  2. Варка каши: Крупу варят на медленном огне примерно 15-20 минут, периодически помешивая. После готовности каша должна приобрести эластичную и кремообразную текстуру.

  3. Добавление ингредиентов: В готовую кашу добавляют кусочки сливочного масла и тщательно перемешивают. Это придаст банушу особый вкус и аромат.

  4. Шкварки и лук: Отдельно на сковороде обжаривают шкварки до золотистой корочки, добавляют мелко нарезанный лук и чеснок, обжаривают все вместе до готовности. Эта смесь станет "вишенкой на торте" для блюда.

  5. Подача: На тарелку выкладывают горячий бануш, сверху равномерно распределяют шкварки с луком и чесноком, а также натертый на крупной терке сыр брынза. Завершающим штрихом станет добавление сметаны по вкусу.

Бануш не просто блюдо, это часть культурного наследия Украины, передающаяся из поколения в поколение. Каждый может добавить что-то свое в рецепт, делая его уникальным. Например, вариации могут включать добавление грибов, зелени или различных видов сыра. Главное — это тепло вашего дома и любовь к украинской кулинарии, которые делают бануш по-настоящему незабываемым.



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