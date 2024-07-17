Бануш по-гуцульски: рецепт приготовления традиционного украинского блюда

Бануш — это украинское кулинарное блюдо, которое традиционно готовят в Карпатах. Это очень сытное и вкусное блюдо, которое готовится из несложных ингредиентов. Приготовление бануша не займет много времени и сил, и вот как это можно сделать.

Кулинарная карта: какие блюда готовят в Украине

Ингредиенты:

Кукурузная мука (полента) — 200 грамм;

Вода или мясной бульон — 500 мл;

Соль — по вкусу;

Сметана — 100 грамм;

Сыр брынза — 150 грамм;

Шкварки или подсушенное мясо — 100 грамм;

Чеснок — 2 зубчика;

Лук репчатый — 1 штука;

Масло сливочное — 50 грамм.

Подготовка:

Бульон и крупа: Первый шаг заключается в подготовке основы блюда. В глубокую кастрюлю наливают воду или мясной бульон, доводят до кипения и медленно всыпают кукурузную муку, при этом постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Важно соблюдать пропорции и интенсивность огня, чтобы бануш получился однородным и гладким. Варка каши: Крупу варят на медленном огне примерно 15-20 минут, периодически помешивая. После готовности каша должна приобрести эластичную и кремообразную текстуру. Добавление ингредиентов: В готовую кашу добавляют кусочки сливочного масла и тщательно перемешивают. Это придаст банушу особый вкус и аромат. Шкварки и лук: Отдельно на сковороде обжаривают шкварки до золотистой корочки, добавляют мелко нарезанный лук и чеснок, обжаривают все вместе до готовности. Эта смесь станет "вишенкой на торте" для блюда. Подача: На тарелку выкладывают горячий бануш, сверху равномерно распределяют шкварки с луком и чесноком, а также натертый на крупной терке сыр брынза. Завершающим штрихом станет добавление сметаны по вкусу.

Бануш не просто блюдо, это часть культурного наследия Украины, передающаяся из поколения в поколение. Каждый может добавить что-то свое в рецепт, делая его уникальным. Например, вариации могут включать добавление грибов, зелени или различных видов сыра. Главное — это тепло вашего дома и любовь к украинской кулинарии, которые делают бануш по-настоящему незабываемым.