American apple pie: знаменитый рецепт яблочного пирога

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Таисия Ерохина
США отразились в
мировой кулинарной культуре не только гамбургерами и картошкой фри, а и
потрясающим яблочным пирогом. Считается, что рецепт оригинального пирога в
1620-е привезли в Северную Америку английские колонисты. Как приготовить истинно
американский пирог, рассказал
кулинарный портал Bene Gusto.
Фото: Bene Gusto
Ингредиенты на
форму диаметром 20-22 см: 1 яйцо, 5-6 яблок, 200 г сливочного масла, 260 г
пшеничной муки, 130 г сахара, половина ч.л корицы, 30 мл воды, 1 ст.л лимонного
сока, щепотка мускатного ореха, щепотка соли.
Муку просеять в
миску, оставляя примерно 1 ст.л от общего количества для начинки. 180 г
размягченного масла положить в миску с мукой и порубить ножом, чтобы вышла рассыпчатая
крошка.
К сливочной
крошке добавить 30 мл воды, щепотку соли, яичный желток и 3 ст. ложки сахара.
Замесить мягкое и эластичное тесто.
Готовое тесто положить
в холодильник минимум на час. Когда масло застынет и шар станет более твердым, поделить
тесто на две части и раскатать в пласт, толщиной около 5 мм. Одну часть теста уложить
на дно огнеупорной формы, в которой будет выпекаться пирог. Хорошо уложить по
краям и сделать проколы вилкой, чтобы оно пропеклось равномерно. Основу для
пирога запекать 10 минут при температуре 180 градусов.
Яблоки помыть,
очистить от кожуры и порезать ломтиками толщиной примерно 3-4 мм. В миску с
яблоками отправить корицу, щепотку мускатного ореха, оставшийся сахар, 1 ст.л
муки, лимонный сок и 20 г размягченного сливочного масла. Все хорошо перемешать.
На пропеченную
основу выложить начинку и накрыть пирог вторым пластом теста, защипнуть края и
обрезать лишнее. Из обрезков можно сделать декор и украсить яблочный пирог. По
центру сделать небольшое отверстие, чтобы во время выпекания выходила лишняя
влага. Сверху пирог смазать яичным белком.
Выпекать американский яблочный пирог 50-60 минут при температуре 180 градусов.
Ранее мы
рассказали рецепт знаменитого цветаевского
пирога.
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