American apple pie: знаменитый рецепт яблочного пирога

США отразились в мировой кулинарной культуре не только гамбургерами и картошкой фри, а и потрясающим яблочным пирогом. Считается, что рецепт оригинального пирога в 1620-е привезли в Северную Америку английские колонисты. Как приготовить истинно американский пирог, рассказал кулинарный портал Bene Gusto.

Фото: Bene Gusto

Ингредиенты на форму диаметром 20-22 см: 1 яйцо, 5-6 яблок, 200 г сливочного масла, 260 г пшеничной муки, 130 г сахара, половина ч.л корицы, 30 мл воды, 1 ст.л лимонного сока, щепотка мускатного ореха, щепотка соли.

Муку просеять в миску, оставляя примерно 1 ст.л от общего количества для начинки. 180 г размягченного масла положить в миску с мукой и порубить ножом, чтобы вышла рассыпчатая крошка.

К сливочной крошке добавить 30 мл воды, щепотку соли, яичный желток и 3 ст. ложки сахара. Замесить мягкое и эластичное тесто.

Готовое тесто положить в холодильник минимум на час. Когда масло застынет и шар станет более твердым, поделить тесто на две части и раскатать в пласт, толщиной около 5 мм. Одну часть теста уложить на дно огнеупорной формы, в которой будет выпекаться пирог. Хорошо уложить по краям и сделать проколы вилкой, чтобы оно пропеклось равномерно. Основу для пирога запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

Яблоки помыть, очистить от кожуры и порезать ломтиками толщиной примерно 3-4 мм. В миску с яблоками отправить корицу, щепотку мускатного ореха, оставшийся сахар, 1 ст.л муки, лимонный сок и 20 г размягченного сливочного масла. Все хорошо перемешать.

На пропеченную основу выложить начинку и накрыть пирог вторым пластом теста, защипнуть края и обрезать лишнее. Из обрезков можно сделать декор и украсить яблочный пирог. По центру сделать небольшое отверстие, чтобы во время выпекания выходила лишняя влага. Сверху пирог смазать яичным белком.

Выпекать американский яблочный пирог 50-60 минут при температуре 180 градусов.





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