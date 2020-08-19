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Альтернатива кофе: рецепт бодрящего энергетического смузи

Этот напиток из овощей и фруктов взбодрит не хуже кофе

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Коктейль для энергии со шпинатом, яблоком и базиликом может стать отличной альтернативой кофе. Ведь от кофеина сейчас многие отказываются во имя ЗОЖ, а есть люди, у которых аллергия на кофе. Данный энергетический напиток разбавит меню и тех, кто предпочитает американо или капучино на растительном молоке. При этом, готовится полезный смузи быстро и просто. Рецепт безалкогольного коктейля Green Attitude для здоровья и энергии от отеля Metropole Monte-Carlo опубликовал журнал Elle.

Понадобятся такие ингредиенты: десять листьев шпината, пять листьев базилика, половина зеленого яблока, два ломтика свежего имбиря и 15 мл яблочного сока. Сначала смешайте все составляющие напитка в емкости, а после – взбейте массу блендером.

Альтернатива кофе: рецепт бодрящего энергетического смузи

Как сообщалось, обеспечить заряд бодрости и энергии на весь день способен не только кофе. Врач-нутрициолог рассказала, какие существуют природные энергетики.

Ранее мы писали, что смузи отлично утоляет жажду, а приготовление напитка не заберет много времени. Вашему вниманию три рецепта освежающих коктейля.


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