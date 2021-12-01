Значение имени Романа: каков характер и совместимость с другими именами

Именины Романа 2021 года – прекрасный праздник, который отмечают несколько раз в году. Рассказываем о значении имени Роман, его происхождении, особенностях, а также совместимости с другими именами. Значение имени Роман и характер его владельцев довольно яркие: имя означает "римский" или "римлянин". Также с греческого оно означает "хлебороб" или же "тот, кто работает с землей". Поэтому неудивительно, что Романы часто имеют сильную связь с физическим трудом, а также считают это отличным способом отдохнуть. В разных языках имя Роман звучит по-разному: от Луома на китайском и до Ромена французском. Ласкающие формы тоже интересны: Ромашка, Ромчик, Рома, Ромусик и другие.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Характер владельцев имени Роман

Имя Роман идеально подходит ребятам, рожденным со знаками зодиака Водолей, Рыбы и Овен. Еще с детства дети с этим именем стремятся к всему новому, поэтому иногда обучение дается им совсем нелегко. Романам не нравится однообразие, а также повторение того, что они уже знают. С возрастом эта черта только обостряется, поэтому взрослые Романы хорошо знают, чего хотят, а также легко отказываются от того, что вряд ли доставит им удовольствие и новые впечатления. Это помогает им во многих делах, ведь они не распыляются по пустякам и лишним. Конечно же, иногда случается, что Роман просто теряет пыл ко всему, но это быстро меняется.

В дружеских отношениях на Романа всегда можно положиться, ведь он серьезно подходит ко всему, что касается его близкого окружения. Он умеет отделять эмоции от дел, так что с ним не страшно попасть ни в какие приключения. К тому же, ему присущ искренний оптимизм, распространяющийся на всех вокруг. В то же время он еще тот авантюрист, который готов поддержать даже самые взбалмошные идеи, хотя в своих мыслях и взвесит все "за" и "против". Поэтому владельцы этого имени частенько могут казаться еще теми хулиганами и храбрецами, хотя на самом деле очень хорошо просчитывают свои будущие ходы. Помешать им в этом может только привязанность к определенным людям, потому что им нелегко найти действительно достойных товарищей.

В любовных делах у Романа все удается не так легко, ведь он ставит достаточно высокую планку своей будущей избраннице. Поэтому он очень разборчив в отношениях и может долго присматриваться к потенциальной девушке, чтобы определить, действительно ли она подходит им по всем параметрам. Лишь в случае полного совпадения Рома готов связать с ним свою судьбу.

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