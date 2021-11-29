Гороскоп на эту неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 года: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 29 ноября – 5 декабря 2021 года. Конец осени и старт зимы кажется достаточно насыщенным для большинства знаков Зодиака, но всем удастся получить немало положительных эмоций, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овны в последние дни ноября оставят позади все заботы и дела, активно напоминавшие о себе в последнее время. А начало зимы принесет им порцию хорошего настроения и вдохновения, чтобы двигаться только вперед. Все получится!

Телец

Тельцам начало декабря позволит забыть о большинстве несогласий. И не только потому, что вам удастся справиться с большим количеством важных дел. Наконец-то наступает действительно светлая полоса в вашей жизни, которая позволит увидеть мир во всех красках. Поэтому позвольте себе немного больше позитива и радости.

Близнецы

В начале недели Близнецам может сложнее приниматься важные решения, поэтому лучше перенести их на другое время. Но уже к выходным жизненная энергия и желание выполнить все больше вернутся. Поэтому не волнуйтесь по пустякам и находите время для себя.

Рак

Ракам астрологи советуют на этой неделе забыть об упрямстве, а также не полагаться только на нрав. Прилагайте максимум усилий по делам, которые действительно имеют значение. А уж тогда можете браться за задачи, не требующие столько концентрации.

Лев

Производительность Львов на этой неделе вырастет до больших значений. Итак, пользуйтесь моментом и храните в голове все идеи, которые так стремятся стать реальностью. А еще лучше их записывать, чтобы не забыть точно среди всех дел, которые вы так активно запланировали. Все получится.

Дева

Девам конец ноября принесет гораздо большее вдохновение, чем они могли предполагать. Поэтому не теряйте мгновение и не ищите причин лениться. Лучше выполнить все сейчас, а затем наслаждаться отдыхом. Количество приложенных усилий оправдает себя.

Весы

Весам наконец-то удастся превратить нрав в свою приятельницу. Поэтому достаточно жить в далеко не самых положительных мыслях, настал период для активности. Ставьте перед собой новые цели и двигайтесь к ним с максимальной скоростью. Вы готовы начать новую страницу в жизни.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе может не слишком прибегать все, что связано с общением. Но это не причина сердиться на себя и других. Попытайтесь быть добрее и не раздражаться, если что-то идет не по плану. В скором времени вам удастся наладить отношения и увидеть более широкие горизонты.

Стрелец

Стрельцам нрав уже давно не отказывал, и эта неделя не станет исключением. Вы отлично осваиваете новые знания, поэтому не позволяйте себе долго останавливаться на одном месте. Чем больше вы узнаете и овладеете, тем ярче будет ваше будущее.

Козерог

Козерогам на этой неделе работа будет даваться гораздо легче, чем всем остальным. Но это не причина хвататься за миллион задач и пренебрегать своими базовыми потребностями. Обязательно найдите в своем плотном графике место для отдыха. Именно релакс всегда целесообразен.

Водолей

Водолеям стоит не забывать на этой неделе об отношениях, а также о том, как важны простые слова благодарности и поддержки. Это позволит избежать лишних проблем и не получить звание "черствого" человека среди близких. Иногда нужно не только беспокоиться, но делиться чувствами через слова.

Рыбы

Новая неделя принесет Рыбам достаточное количество дел, с которыми следует справиться до конца года. Поэтому представителям этого знака Зодиака может показаться, что их желания на далеком плане. Но это совсем не так, так что найдите немного свободного времени и для себя.

Напомним, гороскопы на разную тематику просто заполонили сеть. Исследователи выяснили, какие типы людей склонны доверять прогнозам от астрологов. Как пишет Psych News Daily, нарциссизм – самый сильный показатель веры в астрологию. Кроме того, вера связана с интеллектом: чем выше IQ, тем ниже вероятность чтения гороскопов. Есть также корреляция с полом и возрастом: женщины и пожилые люди больше склонны доверять звездам.

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