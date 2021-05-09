Женщины этих знаков Зодиака становятся лучшими матерями

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Ольга Чародий
Материнство — не предмет для рейтингов, ведь у каждого знака
Зодиака и у каждой матери есть свой
уникальный стиль материнства и собственные особые способности, пишет wday.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Скорпион
Она всегда знает, как развлечь ребенка, отвлечь, переключить внимание. Женщина-Скорпион выстраивает отношения исключительно на доверии. Для своего ребенка она станет надежным плечом и опорой до конца жизни. На первом месте для такой матери всегда будут дети.
Стрелец
Мама-Стрелец знает буквально все. Она ответственна и умна. Дети у таких матерей развиты не по годам. Чаще всего женщины этого знака Зодиака недовольны собой, ведь они осознают, что от них зависит будущее малыша. Поэтому часто женщины-Стрельцы занимаются саморазвитием.
Рак
Воспитание для женщины-Рака всегда на первом месте. Она просто обожает детей. Использует все свои знания, перенимает чужой опыт. Такая мать будет уделять внимание развитию ребенка. Она думает о карьере детей заранее, что во многом обеспечивает хорошие перспективы на будущее.
Напомним, день матери в Украине уже больше 20 лет отмечают во второе воскресенье мая согласно Указу президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года.
Праздник уходит корнями в начало ХХ века в США. Так, в 1907 году жительница Филадельфии Анна Джарвис предложила чествовать матерей в память о своей матери.
Женщина обратилась в государственные учреждения, законодательные органы, а также к известным личностям с предложением посвятить матерям один день в году.
Первым на предложение Анны Джарвис откликнулся штат Вирджиния, который признал День матери официальным праздником в 1910 году. Спустя 4 года тогдашний американский президент Вудро Вильсон объявил, что второе воскресенье мая станет официальным праздником Дня матери в США.
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