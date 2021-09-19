Астрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака

Практически каждый человек хочет знать, что его ждет. Вот несколько знаков Зодиака, которые проживут дольше других, как считают астрологи.

Гороскоп (фото из открытых источников)





Специалисты считают, что между датой рождения и продолжительностью жизни есть определенная зависимость. Об этом пишет pkvolt.



Лев







Представители этого огненного знака от природы сильные духом и телом. Преодоление препятствий и жизненных неурядиц является стимулом для этих людей, а не поводом для депрессии. Когда решается одна проблема, Лев с восторгом принимается за решение другой, а иногда хватается за множество дел сразу. Лежать на диване и предаваться пустым мечтам — это не для него. Представители этого знака умные и рассудительные, они следят за своим здоровьем и прислушиваются к своему организму.





Скорпион







Скорпион — счастливчик среди всех знаков Зодиака. Опасные болезни и трагические события обходят их стороной. Этот знак не отличается крепким здоровьем и любовью к здоровому образу жизни, но их живучесть и большой запас жизненных сил дарят им долголетие.





Водолей





У Водолея огромный запас жизненной энергии. Представители этого знака умеют прислушиваться к своему организму и лечить себя самостоятельно. Они терпеть не могут больницы, лекарства и врачей, к которым обращаются только в случае крайней необходимости. Душевные раны Водолеи тоже лечат сами, копаясь в себе и раскладывая мысли по полочкам. Они мудры и рациональны, обладают хорошей интуицией.





Напомним, в жизни каждого бывают неприятные моменты, но некоторые люди совершенно не готовы прощать другим. Поэтому астрологи назвали знаки Зодиака, которые почти никогда не готовы двигаться вперед и могут даже планировать месть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!