Зеркальные даты 2022 года: что нельзя делать в "магические" дни

В 2022 году человечество ожидает несколько зеркальных дат, которые по словам астрологов, будут наполнены сильной энергией. Такие дни способны изменить жизнь, поэтому важно излучать позитивные мысли.

Когда в 2022 году будут зеркальные даты (фото из открытых источников)

Новый год проходит под знаком Черного Водяного Тигра, который имеет "хищный" и взрывной характер, но это будут немного успокаивать "двойки", присутствующие в комбинации 2022. Эксперты говорят, что эта цифра свидетельствует о гармонии, а "ноль" способствует положительной энергетике.

Итак, когда в 2022 года будут зеркальные даты?

02.02.2022. Этот день может принести успех в профессиональной сфере, поэтому благоприятен для новых начинай, заключений сделок и важных переговоров. Не упустите возможность реализовать свои бизнес-идеи.

12.02.2022. Еще одна "магическая" дата февраля, которая будет наполнена любовной энергией и романтикой. Эксперты говорят, что она идеально подходит для заключения браков.

22.02.2022. Это самый мощный день 2022 года, потому что абсолютно "зеркальный". Он совпадает с 22-ым лунным днем и припадает на второй день недели — вторник. Нумерологи говорят, что в этот день нужно заниматься визуализацией своих желаний, потому что во Вселенную будет идти мощный поток энергии.

12.12.2022. Этот день пройдет под знаком равновесия, поскольку сумма первых четырех цифр зеркальной даты 12.12.2022 равна сумме вторых. Постарайтесь посвятить время себе, подумайте, чего вы хотите и как можно это реализовать.

22.12.2022. Это последняя "магическая" дата текущего года и она идеально подходит для подведения итогов и самоанализа. Подумайте, насколько этот год был для вас продуктивным, что вы хотите изменить и напишите свои цели на грядущий год.

Эксперты говорят, что зеркальные даты очень сильные, поэтому в эти дни нельзя думать о плохом и проявлять негатив. Постарайтесь избегать ссор, стрессов, конфликтов ни на работе, ни дома. Помните, что Вселенная может воплотить в реальность все ваши мысли, поэтому пусть они будут только хорошими и позитивными.

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