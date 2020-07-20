Зеркальная дата: для кого 20 июля станет судьбоносным

Сегодняшняя дата содержит в себе сразу три цифры 20. Это стечение чисел может повлиять на судьбу некоторых знаков зодиака. Кого по гороскопу ждут большие перемены, пишет портал Slovofraza.

Рак

С самого утра вам может показаться, что вселенная испытывает вас на прочность или, попросту, издевается. Вы окажитесь в таких обстоятельствах, которые будет требовать от вас решительности, активности и трудоспособности. Но это и есть то, что вам сейчас нужно больше всего. Как только вы проявите себя на работе, как максимально профессионального и упорного сотрудника, вы сможете достичь желаемых высот. Повышение будет не за горами, как и хорошая зарплата. Главное не забывайте о дипломатичности и обаятельности, чтобы не упустить нужные знакомства. Есть шанс повстречать такого человека, который поможет заработать на всех ваших оригинальных задумках.

Телец

Вам ни в коем случае сейчас нельзя расслабляться и плыть по течению. Этот день для вас будет достаточно непростым. Вам придется преодолевать препятствие за препятствием. Не нужно думать, что вы чем-то провинились перед вселенной. Вас просто сейчас испытывают на прочность. Несмотря ни на что вам необходимо собрать всю волю в кулак и действовать. Если справитесь с этой задачей, вас ждет очень щедрое вознаграждение. Если сломаетесь, будете разбираться с последствиями еще долго.

Водолей

Сегодня вам пригодятся ваши лучшие качества - собранность и концентрация. Как только вы сможете погрузиться в атмосферу внутреннего умиротворения, все проблемы извне перестанут вас тревожить. Вы почувствуете гармонию с миром и окружающими вас людьми. Это поможет найти себе единомышленников среди влиятельных персон. Далее дело за малым - попросить все, что вам захочется и получить от жизни максимум. Также сегодня в вашей жизни могут появиться новые отношения, которые перерастут в нечто серьезное.

Скорпион

20 июля для вас станет по-настоящему судьбоносным днем. В ваших руках будут все инструменты, чтобы за один день изменить свою судьбу к лучшему. При этом вам не нужно будет прилагать особых усилий. Все, что требуется от вас - правильно расставить жизненные приоритеты. Беритесь только за те дела, которые сможете завершить до конца дня. Если понадобится помощь, вы можете рассчитывать на своих коллег и друзей. Кстати, сегодня лучший день, чтобы открыть свой бизнес.

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