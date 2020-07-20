Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июля: кому может навредить спешка

Совет по гороскопу на 20 июля: не спешите жить - будьте счастливы здесь и сейчас.





Овен

Сегодня вы целиком и полностью можете полагаться на своих друзей. Если вам понадобится помощь, просто попросите о ней.





Телец

Свое свободное время лучше потратить на то, чтобы привести дом или рабочее место в порядок. То же самое нужно сделать и с мыслями.





Близнецы

Наберитесь терпения, чтобы получить желаемый результат. Сегодня может показаться, что время тянется бесконечно долго.





Рак

Если вам кажется, что что-то вы делаете не так, как нужно, лучше остановитесь. Ваша интуиция сегодня дает вам верные сигналы.





Лев

Вы сегодня получите правильный совет. Прислушайтесь к нему, и успех вам будет гарантирован.





Дева

К вечеру вас ожидает некая неформальная встреча с человеком, который может повлиять на вашу дальнейшую судьбу. Постарайтесь быть собой.





Весы

Вам необходимо держать под контролем все свои траты. Спонтанная покупка может ударить по кошельку.





Скорпион

Выполняя то или иное задание - не спешите. Спешка только прибавит вам еще больше работы.





Стрелец

Сегодня много сил вы потратите на то, чтобы отстоять свои интересы. Но оно того будет стоить. Вы добьетесь желаемого результата.





Козерог

Не берите ничего чужого без разрешения сегодня. Иначе за это придется поплатиться значительной потерей в будущем.





Водолей

Четко следуйте указам вашего руководства, даже если они кажутся вам нелепыми. Вашу инициативность и самодеятельность сегодня не оценят.





Рыбы

Коллеги будут испытывать вашу выдержку на прочность. Если сумеете держать себя в руках, не смотря ни на что, звезды вас за это отблагодарят.





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