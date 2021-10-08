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Всем не угодишь: эти знаки Зодиака очень бесят людей

О том, кто из знаков Зодиака чаще всего вызывает у окружающих такие чувства, рассказали астрологи

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

У каждого из нас есть знакомые, с которыми неприятно общаться. Они могут быть очень привлекательными внешне, но ведут себя так, что вызывают острое желание отойти подальше и больше никогда не подходить. О том, кто из знаков Зодиака чаще всего вызывает у окружающих такие чувства, рассказали астрологи, пишет timesofindia.

Всем не угодишь: эти знаки Зодиака очень бесят людей

Гороскоп (фото из открытых источников)


Раки считаются нытиками. Когда у них появляется проблема, то они сначала закрываются в себе. Но если вам удастся их растормошить, то придется 2:00. выслушивать их недовольство. Кроме того, они склонны к депрессии, ведь искренне не понимают, почему то или иное происходит в их жизни. 


Никто не любит слишком уверенных в себе людей, которые к тому же претендуют на лидерскую позицию. Львы не умеют скрывать свои врожденные таланты, поэтому часто раздражают этим людей.


Рыбы — еще одни нытики по своей природе. Они хотят, чтобы их все вокруг жалели, хвалили, утешали и поддерживали. А вместо этого они дать ничего не могут. Рожденные под этим знаком люди ветряные личности, на которых нельзя положиться.


Напомним, измена — одна из самых больших бед семейных пар. Но есть знак Зодиака, который способен любить долговечно и сильно. Астрологический эксперт Тара Хлоя Душан назвала знак Зодиака, который будет оставаться верным независимо от соблазнов, которые его могут  преследовать. Она утверждает, что это — Телец. Представители этого знака способны пережить все и всегда оставаться рядом с любимыми. Тельцы стремятся поделиться своей любовью со всем миром, поэтому считаются безумно преданным знаком Зодиака. Нет ничего сильнее, чем преданность Тельца. Люди, рожденные под этим знаком, способны защитить любимых, рядом с ними можно чувствовать себя в безопасности, отмечает астролог.





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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/the-type-of-sibling-you-are-according-to-your-zodiac-sign/photostory/83538579.cms
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