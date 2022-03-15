Хоть канаты из них плети: ТОП-3 самых стрессоустойчивых знака Зодиака

Многие люди очень легко поддаются панике, стрессу и тревожности, делая себе только хуже, поскольку страдает их нервная система. Но есть представители зодиакального круга, которые поражают своей выдержкой и психологической броней. Кто они?

Знаки Зодиака с крепкими нервами (фото из открытых источников)

Козерог

Представители этого знака обладают железной выдержкой, особенно, когда речь идет о работе и продвижении по карьерной лестнице. Козероги довольно настойчивые, они упорно двигаются вперед, преодолевая все преграды. Эти знаки терпеливы, всегда делают выводы из любой ситуации, чтобы избежать ошибок в дальнейшем.

Телец

Люди, родившиеся под знаком Тельцов, действительно имеют стальные нервы, их часто называют "непрошибаемыми". Тельцы очень любят комфорт и считают, что он должен присутствовать во всем: еде, окружении, обстановке, личной жизни. Как только этот знак почувствует, что из-за кого-то может оказаться в стрессовой ситуации, то тут же прекратит с ним общение.

Весы

Представители этого знака не любят расстраиваться и переживать, поэтому стараются увильнуть от любой раздражающей их ситуации. Они также обладают крепкими нервами и высокой стрессоустойчивостью, потому что предпочитают жить в гармонии, без каких-либо разборок. Весы по-философски подходят к различным ситуациям.

Напомним, что некоторые знаки Зодиака не так легко воспринимают разрыв и совсем не готовы терять отношения даже тогда, когда они далеко не идеальны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи выделили три знака Зодиака, которые всегда пытаются узнать чьи-то секреты. Проверьте, попали ли вы в этот список.

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