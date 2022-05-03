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Все круто изменится: каких знаков Зодиака в мае ждет новая работа

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые в этом месяце могут найти новую работу или продвинутся по карьерной лестнице

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Этот месяц может принести некоторым представителям зодиакального круга новые возможности, продвижение в карьере и стабильность. Возможно, на это как-то повлияет коридор затмений. Так, чья жизнь может круто измениться?

Все круто изменится: каких знаков Зодиака в мае ждет новая работа

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Овен

У людей, родившимся под этим знаком, могли быть трудности с работой, но май принесет им позитивные перемены. Овнов могут пригласить в успешную компанию или повысить оклад, которого они давно ждали. Для тех, кто работу менять не собирается, звезды обещают карьерное продвижение.

Близнецы

Этот знак может рассчитывать в этом месяце на приятные бонусы в виде премий, а также Близнецов могут приглашать участвовать в важных проектах, которые принесут им успех и направят развиваться в правильном русле.

Весы

Представителей этого знака также ожидает много перемен, некоторые будут касаться профессиональной сферы. Есть высокий риск переезда в новый город, и он будет связан со сменой места работы. Но не пугайтесь, ведь эти изменения принесут только пользу.

Стрелец

Астрологи говорят, что май также будет благоприятным месяцем в плане работы для Стрельцов. Этот знак может поменять специальность, для этого как раз наступил подходящий момент. Их могут мучить сомнения по поводу того, нужно ли это делать, но в перспективе новая работа принесет большую прибыль и возможности к развитию.

Напомним, эта весна выдалась непростой для всех знаков Зодиака, но май может улучшить ситуацию, особенно финансовое положение нескольких представителей зодиакального круга. Кого ждет удача?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака являются настоящими трудоголиками.


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Источник: https://www.unian.net/lite/astrology/astrologi-nazvali-4-znaka-zodiaka-kotoryh-zhdet-novaya-rabota-11810115.html
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