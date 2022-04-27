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Гороскоп на май 2022: каких знаков Зодиака ждет удача

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которых в следующем месяце ждет финансовая удача

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Эта весна выдалась непростой для всех знаков Зодиака, но май может улучшить ситуацию, особенно финансовое положение нескольких представителей зодиакального круга. Кого ждет удача?

Гороскоп на май 2022: каких знаков Зодиака ждет удача

Гороскоп для знаков Зодиака на май 2022 (фото из открытых источников)

Телец

Людей, родившихся под этим знаком, ждет повышение заработной платы или дополнительная премия, которая улучшить финансовую ситуацию. Тельцам удастся продвинуться по карьерной лестнице и обеспечить себе некую стабильность.

Лев

Представителям этого знака Зодиака также удастся укрепить свое финансовое положение, но вместе с этим, в следующем месяце Львов ожидают и растраты. Май также станет благоприятным для отношений. Свободные Львы смогут встретить "своего" человека, а у тех, кто уже состоит в браке или отношениях, будет гармония и взаимопонимание.

Дева

Этот знак также ждет необычное везение, особенно тех людей, которые связаны как-то с творчеством. Девы смогут максимально проявить свои таланты, и их увлечение начнет приносить заработок. В отношениях с второй половинкой, как рекомендуют астрологи, стоит проявить смекалку и изобретательность, это поможет вам выйти на новый уровень.

Напомним, есть люди, которым сложно следовать общепринятым нормам и соблюдать все установленные правила. Они отличаются особой строптивостью, поэтому им тяжело быть частью сформировавшейся системы. Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которых можно считать самыми непокорными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые отличаются конфликтностью и грубостью: с ними в разговоре нужно быть осторожнее.


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Источник: https://news.glavred.info/neveroyatnoe-vezenie-i-udacha-v-dengah-v-mae-kto-iz-znakov-budet-prityagivat-k-sebe-schaste-magnitom-10365717.html
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