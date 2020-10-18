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Врач назвала семь признаков сезонной депрессии

Психотерапевт объяснила, действительно ли осенняя депрессия встречается так часто, как о ней говорят

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Депрессия как болезнь, а не социальное явление, может носить и сезонный характер. Об этом пишет для ВВС врач, психиатр, психотерапевт, клинический психолог Тина Берадзе.

Врач назвала семь признаков сезонной депрессии

Дело в том, что поздняя осень и зима — это исторически пассивный период времени, когда люди заканчивали с уборкой урожая и шли отдыхать к зиме. Кроме того, в нашей климатической зоне свет тускнеет, температура падает. Самое время лениться, набираясь сил для весны.

В современном мире все изменилось, но биологические циклы так быстро перестроиться не могут. Хотя мы пользуемся цифровыми часами, организм — до сих пор живет по солнечным. Этот конфликт и вызывает естественную психическую реакцию организма.

В северных и южных регионах мира зима приносит короткие дни и длинные ночи. Эти сезонное сдвиги и связанный с ним недостаток солнечного света может вызвать тип депрессии, известный как сезонное аффективное расстройство (САР). Люди с таким расстройством, известным также как зимняя хандра (winter blues), поздней осенью начинают испытывать грусть и усталость. Эти симптомы обычно проходят весной.

Однако это заболевание имеют не более 5% населения в большинстве стран. Поэтому жалобы всей страны на сезонную депрессию, пишет врач, не имеют под собой оснований и преувеличены.

Отмечается, что статистически женщины чаще, чем мужчины страдают от такого расстройства. Заболевание часто начинается после 20-30 лет, реже признаки есть и у некоторых детей.

Основные симптомы людей с САР следующие:

— раздражительность, перепады настроения,

— трудности с концентрацией внимания,

— сонливость, вялость,

— повышенный аппетит, возможна тяга к еде, богатой углеводами,

— увеличение веса,

— тяжесть в руках и ногах,

— трудности или отказ от социальных взаимодействий.

Лечат сезонное аффективное расстройство с помощью световой терапии или антидепрессантов.

Ранее мы рассказали шесть рекомендаций психолога, которые помогут справиться с осенней хандрой.


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