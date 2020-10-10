Впереди ретроградный Меркурий: чем лучше заниматься в этот период, а какие дела – перенести

С 14 октября по 3 ноября с Земли будет казаться, что планета Меркурий пятится назад. В астрологии такой период называется ретроградным. В такие дни возможны сложности с общением, техникой и документами, рассказала астролог Поля Радость "РБК-Украина".

Так, влияние ретроградных периодов человек ощущает не всегда, а когда он:

- не в самой сильной точке своего развития, застрял, унывает, не хочет развития,

- выбит из эмоционального равновесия,

- чувствует себя уязвимым,

- не чувствует себя на своем месте.

Получается, что человек начинает проживать не свою жизнь, а, к примеру, ту, которую жили его родители или навязанную социумом. Выход, по словам астролога, жить по своей натальной карте, действовать по своему сценарию, даже если он ошибочный, но он ваш.

Астролог рекомендует провести период ретро Меркурия, делая то, что "нравится" этой планете:

- учиться;

- развивать технику речи и постановки голоса (если это вам нужно для конкретных целей);

- подтянуть зависшие вопросы и дела;

- слушать и слышать людей во время общения;

- перепроверять все документы, договора, билеты и прочие бумаги во избежание ошибки;

- проявлять гибкость ко внезапно меняющимся планам.

Рекомендуется перенести на середину ноября такие дела, как покупка дорогих гаджетов и бытовой техники; оформление серьезных соглашений и договоров; составление важных документов; выяснение отношений, разводы и расставания.

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