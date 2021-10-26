logo

BTC/USD

62029.09

ETH/USD

4164.72

LTC/USD

191.90

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Возьмите на заметку: ТОП-5 привычек успешных женщин
commentss НОВОСТИ Все новости

Возьмите на заметку: ТОП-5 привычек успешных женщин

Опубликован список привычек, которыми должна обладать успешная женщина, чтобы творить и жить ярко

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Успешные женщины имеют определенный набор привычек поведения и мышления, благодаря которым благополучно выстраивают свою жизнь. Доктор PhD в области психологии Ольга Керхер перечислила некоторые из них. 

Возьмите на заметку: ТОП-5 привычек успешных женщин

ТОП-5 привычек успешных женщин / Фото: Petar Chernaev/ E+/ Getty Images

Не заостряйте внимание на то, что плохо

Пожалуй, одна из самых главных привычек успешных людей. Не стоит заострять внимание на том, что все идет плохо, нужно успокоиться, подумать и начать искать возможности выхода из сложившейся ситуации. 

Привычка управлять страхом

Все люди испытывают страх, но успешные люди умеют проходить через него, навстречу к своей мечте и цели, как бы страшно не было. Не нужно поддаваться панике, потому что в таком состоянии вы перестаете правильно реагировать и оценивать вещи, а ситуация усугубляется.

Привычка относиться к себе с уважением

Успешные женщины на первое место всегда ставят свои интересы, а потом уже интересы окружающих людей. Здоровый эгоизм — это нормально, особенно в современном обществе.

Привычка отпускать обиды и злость

Успешные люди не зацикливаются на негативных моментах и не тратят время на то, чтобы на кого-то обижаться или злится. Запомните, что эти чувства разрушают только вас и не приносят эмоциональному состоянию никакой пользы. Отпускайте людей, с которыми вам больше не по пути и впускайте в свою жизнь новых. 

Привычка говорить о своих потребностях

Успешная женщина всегда говорит о то, что ее волнует, что она хочет и к чему стремится. Она не обсуждает жизнь других людей, потому что сосредоточена только на своей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие вещи не тратят время успешные люди. 

Читайте также, какое качество объединяет всех успешных людей.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elle.ua/otnosheniya/psihologija/top-20-privichek-uspeshnih-devushek/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!