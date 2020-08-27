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Как повысить уверенность в себе: отвечает эксперт

Уверенность в себе можно развить

сегодня, 15:48
Автор:

Любовь Блажко

Нам хочется забыть, что такое "плохое настроение" или "неудачный день". Ведь уверенность в себе так непросто дается, кажется большинству людей. Как ее развить, чтобы получать от жизни желаемое, делится поведенческий психотерапевт Марина Фатеева. Об этом пишет издание lemonade.

Продумайте все наперед. Если в скором времени вас ожидает встреча или мероприятие, на котором нужно показать себя с лучшей стороны, представьте желаемый результат уже сейчас. Эксперт говорит о том, что такой простой способ поможет настроиться на нужную волну.

Как повысить уверенность в себе: отвечает эксперт

Как повысить уверенность в себе: отвечает эксперт. Фото: unsplash

Позаботьтесь о своем внешнем виде. Когда нам самим нравится наше отражение в зеркале, то шансов покорить этот мир становится гораздо больше. Перед тем, как идти на следующую встречу, продумайте свой образ: от обуви до аксессуаров. А когда все будет готово – вперед, становится еще увереннее!

Представьте самый плохой исход событий в той или иной ситуации. Мысленно проиграйте это, поняв, как бы вы отреагировали. Такая уловка позволяет человеку быть готовым абсолютно ко всему, не страшась новых жизненных трудностей. И еще: старайтесь держать в своей голове спокойствие и позитивный настрой, потому что с таким подходом жизнь становится гораздо приятнее. 


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