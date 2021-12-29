В Минздраве развенчали главный миф о лечении похмелья

Похмелье – состояние, которое мучает вас после удачного вечера. Только до сих пор существует популярный миф на этот счет, который нужно развеять. Министерство здравоохранения Украины рассказало гражданам, что нужно делать в этом состоянии, и что совершенно не помогает. В мире есть немало вещей, которые хуже похмелья, но в этом состоянии как-то не приходится сравнивать. Так что самое время разрушить бессмысленный миф о похмелье, а также берите на заметку несколько реально действенных способов, чтобы утро после гулянки было не таким трудным.

Похмелье - фото из открытых источников

Алкоголь – это вредно

Не стоит забывать, что алкоголь очень вреден. Он приводит к интоксикации организма. Спиртное оказывает негативное влияние на работу нервной системы, токсически влияет на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, повышает риск развития рака. Ежегодно 3 млн человек во всем мире умирают в результате пагубного воздействия алкоголя.

Почему возникает похмелье



Похмелье в основном возникает из-за обезвоживания организма. Алкоголь – это сильное мочегонное средство. Вот почему так часто хочется в туалет, когда вы выпиваете. Во время сна процесс выведения алкоголя из организма и с ним воды не останавливается. Вместе с обезвоживанием выводятся и полезные минералы – электролиты. Утром человек чувствует сильную сухость во рту, головные боли и усталость. Жажду также вызывает повышение уровня сахара в крови из-за употребления алкоголя.

Почему не нужно пить рассол



Многие украинцы считают, что с похмельем отлично справляется рассол, но это не так! Научное исследование показало, что таким метод существенно не изменяет уровень электролитов, выведенных алкоголем из организма. Не забывайте, что чрезмерное и частое потребление рассола вредит здоровью. В частности, в растворе из-под солений содержится много соли, а это приводит к отекам, вздутию живота и изжоге.

Людям с высоким артериальным давлением следует отказаться вообще от его употребления из-за высокой концентрации натрия в этом напитке. Также от употребления рассола лучше отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Напомним, в зависимости от индивидуальности каждого организма процесс окисления этилового спирта происходит с разной скоростью и иногда достаточно одного праздничного вечера, сопровождающегося чрезмерным употреблением спиртного, чтобы навредить здоровью. При этом наибольшая опасность исходит не только от самого отравления, сколько от общего ослабления защитных сил организма и обострения хронических заболеваний.







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