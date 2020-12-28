В чем встречать Новый 2021 год разным знакам зодиака

Астрологи уверены, что каждому из 12 знаков зодиака подходит разный стиль. Поэтому наряд для новогодней ночи стоит выбирать с учетом того, кто вы по гороскопу. От этого зависит, какой фасон, декор и какие материалы стоит выбрать для праздничной одежды.



Наряд на Новый год. Фото из открытых источников

Овен

Многим овнам к лицу красный цвет, но Быку, как известно, красный цвет не нравится, а с учетом того, что наступающий 2021 год Быка, не стоит выбирать наряд в этом цвете – чтобы не злить хозяина года. Идеальным вариантом может стать одежда в розовом, желтом или золотом цвете. Также стоит дополнить наряд ярким акцентом.

Телец

Тельцам встречать год Быка можно в классическом наряде молочно-белого цвета. Это может быть светлое платье в пол или классическое черное платье. А дополнить образ можно изысканными украшениями, но стоит помнить, что тут тоже важна сдержанность – ограничитесь двумя позициями.

Близнецы

Воздушному знаку – Близнецам – в новогоднюю ночь подойдут легкие, невесомые, прозрачные и просвечивающие ткани, такие как шифон, кружево или фатин. Наряды из таких тканей замечательно будут смотреться в светлых оттенках. К таким нарядам стоит выбирать и изысканные ненавязчивые аксессуары.

Рак

Бык советует Ракам встречать Новый год в сдержанных элегантных нарядах. При выборе украшений стоит обратить внимание на жемчуг.

Лев

Львам Бык советует умерить фантазию при выборе наряда для новогодней ночи 2021 года. Представителям этого знака стоит обратить внимание на пайетки, блестящие ткани или отделку в металлическом цвете. Быку понравится, если вы отдадите предпочтения украшениям из белого металла.

Дева

Девам особенно к лицу вещи в винтажном стиле. Для встречи Нового 2021 года такие вещи тоже могут стать идеальным вариантом. Изысканно будут смотреться длинные платья, благородные ткани, изящные и не бросающиеся в глаза украшения. Но в эту новогоднюю ночь представители этого знака могут позволить себе поэкспериментировать и добавить в наряд яркий акцент.

Весы

Бык рекомендует Весам в новогоднюю ночь примерить непривычные для себя фасоны, а также прическу и макияж. Удачный образ может стать определяющим на весь 2021 год.

Скорпион

Скорпионам, как и многим другим знакам зодиака, астрологи рекомендуют быть сдержанными при выборе образа для новогодней ночи. Пусть это будет классический наряд, который наверняка подойдет этим знакам зодиака.

Стрелец

А вот стрельцам стоит не бояться экспериментов – хозяин года будет только рад такому выбору. Изюминкой образа могут стать аксессуары, которым необходимо уделить особое внимание.

Козерог

Бык рекомендует Козерогам в новогоднюю ночь оставить в стороне излишнюю скромность и позволить себе быть более смелым, это касается и наряда. Козероги не любят лишних деталей, поэтому эксперименты могут касаться фасоны одежды.

Водолей

Для Водолеев эксперименты – любимое занятие и Бык этому только рад.

Водолеи любят подчеркивать собственную сексуальность с помощью одежды – однако на Новый год – 2021 лучше проявить уважение к консерватору-Быку и обойтись без чрезмерно провокационных нарядов. Представителям этого знака стоит сконцентрироваться на аксессуарах и нельзя упускать ни единой детали: от цвета педикюра до отделки нижнего белья. И даже если никто не увидит этих нюансов, сами Водолеи будут чувствовать себя на высоте.

Рыбы

Природная сдержанность и элегантность Рыб очень импонирует Быку. Представителям этого знака можно выбрать в качестве наряда для встречи 2021 года элегантное платье из шелка или атласа, струящегося волнами. Правда, хозяина года не огорчит, если вы решите выбрать что-то непривычное для себя в одежде. А вот с аксессуарами лучше не придумывать ничего лишнего.

Напомним, названы цвета Нового 2021 года, которые подскажу, в чем надо встречать Быка.

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