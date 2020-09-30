Увлекательный фокус с картинками: психолог показала, как легко обмануть мозг человека

Джули Смит работает психологом в Великобритании, и она решила показать, как работает человеческий мозг. Для этого она использовала специальный психологический трюк, который называется "Эффект Тэтчер". Об этом пишет издание apostrophe.

Психолог показала, как легко обмануть мозг человека. Фото: news.myseldon

О своем эксперименте специалист рассказала изданию Buzzfeed. "Эффект Тэтчер" — это явление, при котором трудно разглядеть изменения на перевернутом фото, несмотря на то, что на правильно расположенной фотографии эти изменения кажутся очевидными.

На этих снимках можно увидеть, что глаза и рот знаменитостей изменены. Только в перевернутом виде мы этого не видим, а если вернуть снимок в правильное положение, то измененное положение глаз и рта сразу бросается в глаза.

Джули Смит рассказывает, что мозг человека воспринимает картинку полностью, основываясь на структурной связи между чертами лица, а не запоминает каждую деталь по отдельности.

Этот трюк назвали на честь британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, на фотографии которой его впервые и продемонстрировали.

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