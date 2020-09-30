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Увлекательный фокус с картинками: психолог показала, как легко обмануть мозг человека

Эффект получил свое название в честь британского премьер-министра

сегодня, 20:24
Автор:

Любовь Блажко

Джули Смит работает психологом в Великобритании, и она решила показать, как работает человеческий мозг. Для этого она использовала специальный психологический трюк, который называется "Эффект Тэтчер". Об этом пишет издание apostrophe.

Увлекательный фокус с картинками: психолог показала, как легко обмануть мозг человека

Психолог показала, как легко обмануть мозг человека. Фото: news.myseldon

О своем эксперименте специалист рассказала изданию Buzzfeed. "Эффект Тэтчер" — это явление, при котором трудно разглядеть изменения на перевернутом фото, несмотря на то, что на правильно расположенной фотографии эти изменения кажутся очевидными. 

На этих снимках можно увидеть, что глаза и рот знаменитостей изменены. Только в перевернутом виде мы этого не видим, а если вернуть снимок в правильное положение, то измененное положение глаз и рта сразу бросается в глаза. 

Джули Смит рассказывает, что мозг человека воспринимает картинку полностью, основываясь на структурной связи между чертами лица, а не запоминает каждую деталь по отдельности. 

Этот трюк назвали на честь британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, на фотографии которой его впервые и продемонстрировали. 

Ранее "Комментарии" сообщали, ученые назвали самый привлекательный человеческий жест.


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