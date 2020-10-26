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Главная Новости Досуг психология Уловки супермаркетов: как нас заставляют покупать больше
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Уловки супермаркетов: как нас заставляют покупать больше

Искусство маркетинга – это умение правильно продать

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Практически все супермаркеты, чтобы повысить свою прибыль, используют различные маркетинговые уловки. Не многие покупатели знают о них, поэтому попадаются на "удочку". Издание Forumdaily рассказало, какие хитрости заставляют нас тратить в магазине больше, чем мы планировали. 

Уловки супермаркетов: как нас заставляют покупать больше

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Пробуждение аппетита

В супермаркет лучше не ходить голодным, иначе можно купить много незапланированных товаров. Вам кажется будто вы съедите все, что кидаете в корзину, но на деле, не притрагиваетесь даже к половине продуктов. Для таких людей используют специальные уловки. Например, витрину со свежей выпечкой, которая манит своим ароматом и внешним видом. А также дегустационные островки, которые часто устанавливают в супермаркетах. Пока вы ходите и пробуйте кусочки колбасы или сыра, то желание поесть усиливается, и ваша корзина постепенно наполняется незапланированными покупками. 

Гипноз музыкой

Американские ученые доказали, что энергичная музыка подталкивает покупателей на спонтанные покупки. Неосознанно подстраиваясь под ее темп, люди складываем в тележку более дорогие товары, да еще и в большем количестве. Но медленная музыка — тоже уловка. Покупатели замедляют темп и начинают ходить между стеллажей и рассматривать товары и точно отправят в корзину 1-2 продукта, которых не было в списке. 

Цвета

Исследование, опубликованное в журнале Business Review, доказывает, что покупатели оставляют на 15% больше денег в магазинах, которые оформлены в зелено-синем цвете. А вот оформление, где использованы теплые оттенки, не так подталкивает людей на лишние покупки. 

Дисконтные карты

Если вы думаете, что супермаркет позаботился о вашей экономии без выгоды для себя, то сильно ошибаетесь. Во-первых, вы будете чаще ходить в тот магазин, где у вас есть накопительная или скидочная карта. Во-вторых, с помощью этих карт магазин отслеживает ваши покупки и формирует индивидуальные предложения о выгодных ценах на эти товары. Вы думаете – можно сэкономить 20% на мясе и покупаете продукт, но при этом еще пару часов назад не планировали его готовить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, нужно ли дезинфицировать продукты после покупки в супермаркете.


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