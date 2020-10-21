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Главная Новости Досуг психология Ученые выяснили, почему нам бывает грустно в праздники
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Ученые выяснили, почему нам бывает грустно в праздники

Считается, что чувствовать перед праздниками или после них легкую грусть, совершенно нормально

сегодня, 13:58
Автор:

Любовь Блажко

Как часто бывает, что мы ждем какой-то праздник, а после его окончания нас одолевает грусть, правда? Или тоска может появиться еще до начала торжества. Почему так происходит — выяснил эксперт из Центра эмоционального здоровья университета Маккуори Дженни Хадсон, передает издание lux.

Ученые выяснили, почему нам бывает грустно в праздники

Почему нам бывает грустно в праздники. Фото: unsplash

Так, специалист уверен в том, что человек чувствует легкую меланхолию перед своим днем рождения или другим праздником, потому что происходит определенный когнитивный диссонанс, когда его ожидания не совпадают с реальностью.

Другая причина грусти может скрываться в нежелании человека заниматься предварительной подготовкой: выбирать подарки, заказывать место для проведения или нежеланием готовить праздничные блюда. Также Дженни добавил, что именно в такие дни люди любят анализировать прожитые дни и вспоминать прошлое.

А вот тоска после новогодних праздников может появиться из-за того, что наши ожидания от прошлого года сильно расходятся с реальностью. В такой момент человеку может казаться, что это время было довольно тяжелым и стрессовым, и эти мысли лишат его возможности полностью насладиться праздничной суетой.  

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сети перечислили худшие подарки на день рождения. 


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