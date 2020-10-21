Ученые выяснили, почему нам бывает грустно в праздники

Как часто бывает, что мы ждем какой-то праздник, а после его окончания нас одолевает грусть, правда? Или тоска может появиться еще до начала торжества. Почему так происходит — выяснил эксперт из Центра эмоционального здоровья университета Маккуори Дженни Хадсон, передает издание lux.

Почему нам бывает грустно в праздники. Фото: unsplash

Так, специалист уверен в том, что человек чувствует легкую меланхолию перед своим днем рождения или другим праздником, потому что происходит определенный когнитивный диссонанс, когда его ожидания не совпадают с реальностью.

Другая причина грусти может скрываться в нежелании человека заниматься предварительной подготовкой: выбирать подарки, заказывать место для проведения или нежеланием готовить праздничные блюда. Также Дженни добавил, что именно в такие дни люди любят анализировать прожитые дни и вспоминать прошлое.

А вот тоска после новогодних праздников может появиться из-за того, что наши ожидания от прошлого года сильно расходятся с реальностью. В такой момент человеку может казаться, что это время было довольно тяжелым и стрессовым, и эти мысли лишат его возможности полностью насладиться праздничной суетой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!