Психолог рассказал, каких женщин уважают мужчины

При выборе спутницы жизни мужчина обращает внимание не только на внешность и физическое влечение, но и другие качества, за которые он будет любить и уважать женщину. Психолог Александр Шахов на своей странице в Instagram рассказал, к каким представительницам прекрасного пола мужчины относятся с уважением.

@johnschno / unsplash.com

Специалист отметил, что для женщины "уважение" включено в понятие "любовь", но не для мужчины. Для него любовь — это страсть, физическое влечение, а уважение — это совсем другое.

В первую очередь, представители сильного пола уважают женщин за ум, силу и независимость. Им нравятся свободолюбивые дамы, с чувством личного достоинства.

Психолог объяснил, что женщина с низкой самооценкой выглядит слабой в глазах мужчины, поэтому он ею манипулирует. Спутница, которая боится противоречить мужу, хотя он ограничивает ее личное пространство, общение, саморазвитие и желания, не добьется уважения с его стороны.

Независимая женщина, которая любит и ценит себя, будет всегда пользоваться популярностью среди мужчин.









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