Ученые объяснили, чем полезен сон в одной постели

Женатые люди чувствуют более длительную фазу глубокого сна, известную как сон с быстрым движением глаз, помогает формировать воспоминания и регулировать эмоции. Как это работает? Авторы исследования опирались на данные, полученные в ходе исследования Sleep Heart Health Study, целью которого было выявление связи между нарушениями сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и другими причинами смерти, пишет dreams.

Сон (фото из открытых источников)

В первоначальную выборку вошли данные более 5000 человек. В дальнейшем авторы нового исследования изучили две подгруппы людей. В первую группу вошли женатые люди, во вторую — те, кто никогда не был женат. Как показало исследование, те, кто спали в одной постели дольше были в фазе сна с быстрым движением глаз по сравнению с людьми, спали в разных кроватях. Разница составила около 10%.

Авторы предложили несколько объяснений полученных результатов. Возможно, на более длительный REM-сон влияет тепло, исходящее от тела партнера. Это помогает создать более комфортные условия и обеспечить более стабильный сон. Кроме этого, присутствие партнера может обеспечивать чувство безопасности в течение ночи, что также может помочь в регулировании сна.

Как сообщали ранее ученые отмечают, что бессонница и другие нарушения сна, если их игнорировать, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, к ожирению, болезням сердца или сахарному диабету. Но исправить проблему можно, как оказалось, с помощью шафрана — очень полезной и одной из самых дорогих пряностей в мире. Исследование показало, что употребление 15 мг шафрана 2 раза в день на протяжение месяца улучшает качество и продолжительность сна. При этом заметные изменения произошли в течение первых семи дней эксперимента. Автор исследования Адриан Лопрести отметил, что шафран также является эффективным фармацевтическим антидепрессантом, поэтому помогает пациентам с депрессией (легкой и средней степени тяжести).

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