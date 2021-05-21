Ученые объяснили, чем полезен сон в одной постели

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Ольга Чародий
Женатые люди чувствуют более длительную фазу глубокого сна,
известную как сон с быстрым движением глаз, помогает формировать воспоминания и
регулировать эмоции. Как это работает? Авторы исследования опирались на данные,
полученные в ходе исследования Sleep Heart Health Study, целью которого было
выявление связи между нарушениями сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями,
инсультом и другими причинами смерти, пишет dreams.
Сон (фото из открытых источников)
В первоначальную выборку вошли данные более 5000 человек. В
дальнейшем авторы нового исследования изучили две подгруппы людей. В первую
группу вошли женатые люди, во вторую — те, кто никогда не был женат. Как
показало исследование, те, кто спали в одной постели дольше были в фазе сна с
быстрым движением глаз по сравнению с людьми, спали в разных кроватях. Разница
составила около 10%.
Авторы предложили несколько объяснений полученных результатов. Возможно, на более длительный REM-сон влияет тепло, исходящее от тела партнера. Это помогает создать более комфортные условия и обеспечить более стабильный сон. Кроме этого, присутствие партнера может обеспечивать чувство безопасности в течение ночи, что также может помочь в регулировании сна.
Как сообщали ранее ученые отмечают, что бессонница и другие нарушения сна, если их игнорировать, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, к ожирению, болезням сердца или сахарному диабету. Но исправить проблему можно, как оказалось, с помощью шафрана — очень полезной и одной из самых дорогих пряностей в мире. Исследование показало, что употребление 15 мг шафрана 2 раза в день на протяжение месяца улучшает качество и продолжительность сна. При этом заметные изменения произошли в течение первых семи дней эксперимента. Автор исследования Адриан Лопрести отметил, что шафран также является эффективным фармацевтическим антидепрессантом, поэтому помогает пациентам с депрессией (легкой и средней степени тяжести).
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