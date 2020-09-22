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Главная Новости Досуг психология Ученые назвали точную сумму денег, которая нужна человеку для полного счастья
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Ученые назвали точную сумму денег, которая нужна человеку для полного счастья

Теперь есть к чему стремиться

сегодня, 15:26
Автор:

Любовь Блажко

Американские исследователи решили выяснить, какая точная сумма нужна человеку для полного счастья. Для этого эксперимента они опросили почти два миллиона человек из 164 разных стран. Об этом пишет издание lux.

Ученые назвали точную сумму денег, которая нужна человеку для полного счастья

Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни. Фото: unsplash

Ученые обращали особое внимание на ежемесячные доходы, количество сделанных покупок за месяц и экономическую ситуацию в каждом отдельном государстве. После всех проведенных опросов они подытожили, что средняя сумма, которая нужна человеку для комфортного проживания – 95 тысяч долларов в год. И это сумма только на одного человека. А если же чуть снизить планку, то для менее, но тоже комфортной жизни, людям нужно около 70 тысяч долларов – эта сумма поможет человеку чувствовать себя эмоционально счастливым. Получается, что для пары денег необходимо ровно в два раза больше, чтобы чувствовать себя свободно и уверенно. 

Также специалисты отметили, что чем выше становится доход у человека, тем меньше он получает удовольствия от жизни. А все потому, что он достиг определенного уровня счастья, и теперь не может получать таких эмоций и восторга, как это было раньше. 

Также издание "Комментарии" расскажет, ключевой навык, который необходим для зарабатывания денег.


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