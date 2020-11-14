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Главная Новости Досуг психология Ученые доказали связь между настроением и физической формой человека
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Ученые доказали связь между настроением и физической формой человека

У людей со слабой физической подготовкой чаще наблюдаются депрессия и тревожность

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Британские ученые на протяжении семи лет исследовали влияние физической формы человека на его настроение и пришли к выводу, что эти два фактора очень связаны между собой. Об этом сообщает Люкс Фм. 

Ученые доказали связь между настроением и физической формой человека

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования, британская группа ученых изучала данные более 150 тысяч участников эксперимента и определили, что люди со слабой физической подготовкой больше подвержены развитию депрессии и тревожности. 

Исследователи изучали различные показатели выносливости и физической силы добровольцев, данные о состоянии здоровья, вес, возраст, гендерную принадлежность и психическое состояние на протяжении семи лет.

Результаты исследования показали, что низкие показатели выносливости и плохая физическая форма увеличивает риск возникновения депрессивных состояний на 98%, а тревожных — на 60%.

Для улучшения психического здоровья, ученые порекомендовали регулярные занятия спортом и повышение активности.

Как сообщали "Комментарии" ранее, исследование ученых показало, что медицинская маска может спровоцировать экзему. 


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Источник: https://lux.fm/ru/
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