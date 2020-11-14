Ученые доказали связь между настроением и физической формой человека

Британские ученые на протяжении семи лет исследовали влияние физической формы человека на его настроение и пришли к выводу, что эти два фактора очень связаны между собой. Об этом сообщает Люкс Фм.

ФОТО: Из открытых источников

В ходе исследования, британская группа ученых изучала данные более 150 тысяч участников эксперимента и определили, что люди со слабой физической подготовкой больше подвержены развитию депрессии и тревожности.

Исследователи изучали различные показатели выносливости и физической силы добровольцев, данные о состоянии здоровья, вес, возраст, гендерную принадлежность и психическое состояние на протяжении семи лет.

Результаты исследования показали, что низкие показатели выносливости и плохая физическая форма увеличивает риск возникновения депрессивных состояний на 98%, а тревожных — на 60%.

Для улучшения психического здоровья, ученые порекомендовали регулярные занятия спортом и повышение активности.

Как сообщали "Комментарии" ранее, исследование ученых показало, что медицинская маска может спровоцировать экзему.

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