Ученые доказали связь между настроением и физической формой человека

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Елизавета Черных
Британские ученые на протяжении семи лет исследовали влияние физической формы человека на его настроение и пришли к выводу, что эти два фактора очень связаны между собой. Об этом сообщает Люкс Фм.
ФОТО: Из открытых источников
В ходе исследования, британская группа ученых изучала данные более 150 тысяч участников эксперимента и определили, что люди со слабой физической подготовкой больше подвержены развитию депрессии и тревожности.
Исследователи изучали различные показатели выносливости и физической силы добровольцев, данные о состоянии здоровья, вес, возраст, гендерную принадлежность и психическое состояние на протяжении семи лет.
Результаты исследования показали, что низкие показатели выносливости и плохая физическая форма увеличивает риск возникновения депрессивных состояний на 98%, а тревожных — на 60%.
Для улучшения психического здоровья, ученые порекомендовали регулярные занятия спортом и повышение активности.
Как сообщали "Комментарии" ранее, исследование ученых показало, что медицинская маска может спровоцировать экзему.
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