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Ученые доказали, что излишек свободного времени вредит нашей психике

Чтобы проверить эти результаты, авторы работы провели два онлайн-эксперименты с участием более 6000 человек

сегодня, 05:25
Автор:

Ольга Чародий

Исследователи из Пенсильванского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили данные более 21 700 человек, принявших участие в исследовании свободного времени в период с 2012 по 2013 год. В рамках этой работы добровольцев просили подробно рассказывать о том, что они делают в течение 24 часов, и сообщать о своем самочувствии, пишет Daily Mail. Команда также проанализировала данные 13 600 работающих американцев, принявших участие в Национальном исследовании изменения рабочей силы в период с 1992 по 2008 год.

Ученые доказали, что излишек свободного времени вредит нашей психике

Отдых (фото из открытых источников)

Используя полученную информацию, исследователи обнаружили, что больше свободного времени было связано с хорошим благосостоянием, но только до определенного момента. Чтобы проверить эти результаты, авторы работы провели два онлайн-эксперименты с участием более 6000 человек. В первом эксперименте добровольцев попросили представить, что у них есть 15 минут, 3,5 часа или 7:00 свободного времени в день в течение как минимум шести месяцев. Затем их попросили сообщить, сколько удовольствия и счастья они получат. Те, у кого было всего 15 минут или 7:00 свободного времени в день, сказали, что их самочувствие было бы значительно хуже, чем у тех, кто располагал 3,5 часами.

Напомним, туристическая отрасль оказалась в экстремальных условиях из-за пандемии коронавируса. Так, туристы кардинально изменили подход к выбору стран для отдыха. В первом полугодии 2021 постепенно восстановились туристические потоки, как для Украины, так и для мира в целом. Люди существенно переосмыслили туристические маршруты и повысили уровень внутренних поездок во всем мире.

Как сообщили в Государственном агентстве развития туризма Украины, в первом полугодии 2021 украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 млн украинцев. Любимые туристические направления, как и было раньше — Турция (составляет 774 тыс.) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тыс.). 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9975721/Having-free-time-cause-greater-stress-lower-wellbeing-study-finds.html
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