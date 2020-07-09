Три знака зодиака, у которых в июле начнется белая полоса

В июле изменения к лучшему начнут происходить в жизни Близнецов, Весов, а также Стрельцов. Но некоторым из них придется приложить для этого усилия.





Близнецы

Добиться успеха вы сможете исключительно благодаря своему упорству. Ничего просто так не придет к вам в руки. Работать придется очень много, а иногда и очень тяжело. Но вы привыкли преодолевать препятствия. Так что вряд ли подобные трудности смогут вас остановить. Первая половина месяца будет периодом относительного затишья. Дела начнут идти вверх, только ближе к концу июля. Но зато рост будет таким стремительным, что удивит даже вас. Правда, работы будет, может, еще больше, но вместе с ней придут и деньги. Рецепт, как удержать удачу за хвост вам и так знаком - не нужно лениться и откладывать все на потом.





Весы

Сфера, которая больше всего вас беспокоила в последнее время - это ваше здоровье. Несмотря на все усилия и старания, стабилизировать ситуацию не удавалось. В последний момент все начинало идти не по плану. Как только вам удавалось разобраться с одной проблемой, тут же появлялась новая. А некоторые, и вовсе, казались неразрешимыми. Но уже в ближайшие дни вы поймете, что это не так. Неприятности начнут отступать. Хорошее самочувствие вернется к вам так же неожиданно, как и покинуло вас. Вы просто проснетесь в один день и поймете, что совершенно здоровы. К слову, это может быть довольно обманчивое чувство. Ваш организм все еще физически не окреп. Поэтому выполняйте все рекомендации специалистов, откажитесь от вредных привычек и начните правильно питаться. В общем, позаботьтесь о себе как следует и наслаждайтесь жизнью здорового и счастливого человека.





Стрелец

В вашей жизни, если разобраться, никаких глобальных неприятностей не произошло. И это уже неплохо. Но, вместе с тем, последнее время вы не находили себе места из-за неприятностей, которые происходили с вашими близкими. Выбить вас из колеи могли даже какие-то мелкие проблемы, которые, в конечном итоге, накапливались как снежный ком. Пришло время вам выдохнуть. Самое главное сейчас - не взваливать всю тяжесть проблем на свои плечи. Не беритесь их решать за других. Позвольте вашим близким самим приобрести тот ценный опыт, который для них приготовила судьба в виде испытаний. Беритесь помогать только тогда, когда вас об этом попросят. Как только вы отойдете немного в сторону, вы сами увидите, как люди из вашего окружения решают проблему за проблемой и это не вызывает у них особого труда. Вскоре вы увидите, как ситуация нормализуется, а от ваших тревог не останется и следа. Кстати, в конце июля звезды приготовили для вас много приятных сюрпризов. Так что готовьтесь принимать подарки и хорошие известия.





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