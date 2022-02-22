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Три знака Зодиака, которых ожидает карьерный рост в 2022 году

Новый 2022 год — время Юпитера, которое дает нам большую мотивацию

сегодня, 14:44
Автор:

Ольга Чародий
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Карьерный гороскоп позволяет предсказать, будет ли данный год благоприятным для бизнеса и стоит ли требовать повышения у начальства.
Новый 2022 год — время Юпитера, которое дает нам большую мотивацию. Каждый успех — это плод упорного труда. Понятное дело, что год не будет исключительно радостным и счастливым, однако, звезды будут сиять ярче для трех знаков Зодиака, чьи дела на работе пойдут вверх.

Три знака Зодиака, которых ожидает карьерный рост в 2022 году

Гороскоп (фото из открытых источников)

Карьерный гороскоп на 2022 год 


Близнецы

Будьте готовы к плотному, но увлекательному графику. Все брошенные вам вызовы,  будут соответствовать вашим увлечениям. Вы можете жаловаться на то, что у вас нет  времени на отдых, но ваш тяжелый труд всегда окупится. В новом году ваша профессия и общественный имидж достигнут новых высот. Не бойтесь нырнуть в дела с головой, когда представится возможность. Даже то, что покажется неважным, внесет самые серьезные и положительные изменения в вашу жизнь.


Рак

Ваши успехи будут медленно поступательными, но значительными. Дайте себе время для развития карьеры своей мечты. Юпитер в Рыбах войдет в ваш десятый дом духовности, давая вам творческое видение. Вы наконец увидите правильное направление. Раки поймут, во что вложить душу, а там и финансовое благополучие подтянется.

Астрологи считают, что ваши дела пойдут вверх после 10 мая. Вы ощутите большой прогресс в области, которая не давала вам спать по ночам. Поначалу успех может быть ошеломляющим, потому что энергия Юпитера не знает границ. Внезапно вас затянет вихрь новых захватывающих возможностей.


Рыбы

Ваша карьера будет отражать и ваш личный прогресс в 2022 году. Сделайте свои цели приоритетом, и результат не заставит себя ждать.  В новом году вы можете рассчитывать на признание в глазах широкой аудитории. Но остерегайтесь влияний Нептуна, которые вызывают туман в голове, отчего вам иногда будет трудно отличить правду от лжи. Помните о том, что иногда бывает "слишком хорошо , чтобы быть правдой. Так что перепроверяйте все по два раза на всякий случай. Но год астрологи вам обещают изумительный.


Напомним, неужели есть люди, которые могут ужиться с занудными Девами? В это сложно поверить, но есть даже такие, для которых Дева является практически идеальной парой.




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Источник: https://mixnews.lv/znaki-zodiaka/2021/12/30/2076731/
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