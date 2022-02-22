Четыре знака Зодиака, с которыми занудные Девы могут построить идеальные отношения

Неужели есть люди, которые могут ужиться с занудными Девами? В это сложно поверить, но есть даже такие, для которых Дева является практически идеальной парой.

Гороскоп (фото из открытых источников)





Козероги

Спокойные Козероги и педантичные Девы созданы друг для друга. Так скажет любой, кто увидит представителей этих знаков вместе. Действительно, питомцы Сатурна и Меркурия очень похожи — стихия-то у этих созданий одна на двоих. Они аккуратны, пунктуальны, дисциплинированны, короче, идеальны. А уж два идеала всегда смогут договориться.





Тельцы

У Тельцов тоже стихия земля, но почему-то они оказались на втором месте в списке. Всё просто, питомцы Венеры — упрямцы, каких поискать. И Девы бесятся, когда Тельцы не выполняют их требования. Но в остальном всё чудесно, и эту пару не зря называют идеальной. Отношения становятся настолько правильными, что аж противно. Но это завистники так говорят, а Девы и Тельцы насладятся обществом друг друга и радуются взаимопониманию и гармонии.







Скорпионы

Вообще-то между Скорпионами и Девами нет ничего общего, и никто не верит, что они такие разные смогли найти общий язык. А они и не находили, а просто прилипли друг к другу, как минус к плюсу. Мистические Скорпионы умиляются правильным и безукоризненным Девам. А Девы с восторгом разгадывают тайны водных созданий. Нет, это не идеальная совместимость, зато есть к чему стремиться.





Раки

Питомцы Луны не понравятся подопечным Меркурия с первого взгляда. И со второго не понравятся. Но потом Раки и Девы поймут, что созданы друг для друга, ведь совместимость воды и земли никто не отменял. Отношения можно назвать дружескими или партнерскими. Но никто не говорил о великой любви. Общие интересы есть? Есть. А что еще нужно для счастья?





В этот список не попали представители воздушных и огненных стихий. Но переживать не о чем, ведь сама судьба уберегла Дев от ошибок. К примеру, импульсивные Овны сведут Дев с ума в день знакомства. А эксцентричные Водолеи лишь посмеются над правильными Девами… Уж лучше не рисковать.





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