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Четыре знака Зодиака, с которыми занудные Девы могут построить идеальные отношения

сегодня, 13:35
Автор:

Ольга Чародий
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Неужели есть люди, которые могут ужиться с занудными Девами? В это сложно поверить, но есть даже такие, для которых Дева является практически идеальной парой.

Четыре знака Зодиака, с которыми занудные Девы могут построить идеальные отношения

Гороскоп (фото из открытых источников)


Козероги

Спокойные Козероги и педантичные Девы созданы друг для друга. Так скажет любой, кто увидит представителей этих знаков вместе. Действительно, питомцы Сатурна и Меркурия очень похожи — стихия-то у этих созданий одна на двоих. Они аккуратны, пунктуальны, дисциплинированны, короче, идеальны. А уж два идеала всегда смогут договориться.


Тельцы

У Тельцов тоже стихия земля, но почему-то они оказались на втором месте в списке. Всё просто, питомцы Венеры — упрямцы, каких поискать. И Девы бесятся, когда Тельцы не выполняют их требования. Но в остальном всё чудесно, и эту пару не зря называют идеальной. Отношения становятся настолько правильными, что аж противно. Но это завистники так говорят, а Девы и Тельцы насладятся обществом друг друга и радуются взаимопониманию и гармонии.


Скорпионы

Вообще-то между Скорпионами и Девами нет ничего общего, и никто не верит, что они такие разные  смогли найти общий язык. А они и не находили, а просто прилипли друг к другу, как минус к плюсу. Мистические Скорпионы умиляются правильным и безукоризненным Девам. А Девы с восторгом разгадывают тайны водных созданий. Нет, это не идеальная совместимость, зато есть к чему стремиться.


Раки

Питомцы Луны не понравятся подопечным Меркурия с первого взгляда. И со второго не понравятся. Но потом Раки и Девы поймут, что созданы друг для друга, ведь совместимость воды и земли никто не отменял. Отношения можно назвать дружескими или партнерскими. Но никто не говорил о великой любви. Общие интересы есть? Есть. А что еще нужно для счастья?


В этот список не попали представители воздушных и огненных стихий. Но переживать не о чем, ведь сама судьба уберегла Дев от ошибок. К примеру, импульсивные Овны сведут Дев с ума в день знакомства. А эксцентричные Водолеи лишь посмеются над правильными Девами… Уж лучше не рисковать.


Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 21 – 27 февраля 2022 года. Финальная неделя февраля станет очень интересной и спонтанной для многих знаков Зодиака, а кому-то удастся ощутимо улучшить свою жизнь и выйти на новый уровень, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!


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Источник: https://mixnews.lv/znaki-zodiaka/2021/12/05/4-znaka-zodiaka-s-kotorymi-zanudnye-devy-mogut-postroit-idealnye-otnosheniya/
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