Три вещи, которых избегают люди с высоким IQ: почему следует последовать их примеру

Несмотря на то, что интеллект редко удается измерить только тестами, психологи отмечают общие паттерны в поведении людей с высоким коэффициентом интеллекта. Наиболее умные, как правило, избегают трех вещей, которые кажутся привычными, но на самом деле забирают много внутреннего ресурса.

Чего избегают люди с высоким коэффициентом интеллекта. Фото из открытых источников

1. Люди с высоким IQ не тратят жизнь на жалобы

Жаловаться – это привычная реакция на стресс и раздражение. Но люди с высоким IQ редко практикуют эту модель поведения. Они отдают себе отчет, что хронические жалобы лишь ухудшают настроение, формируют пессимистическое мышление и закрепляют чувство беспомощности. Вместо того, чтобы жаловаться, они ищут решения, конструктивно изменяют ситуацию или отношение к ней.

2. Люди с высоким IQ не доказывают свою правоту любой ценой

Даже если они правы, высокоинтеллектуальные люди не тратят энергию на бесплодные споры. Они понимают, что не каждый диалог стоит усилий, особенно, когда оппонент не готов слушать. Вместо борьбы за последнее слово они выбирают покой, ведь умение вовремя отступить тоже следует воспринимать как проявление силы.

3. Люди с высоким IQ не зависят от внешнего одобрения

Одна из самых заметных особенностей людей с высоким интеллектом, которую можно заметить, это независимость от мнения окружающих. Им не нужны лайки, аплодисменты или подтверждение своей ценности от других. Их самооценка базируется не на внешних оценках, а на внутренней уверенности. Они стремятся к росту не для похвалы, а для себя, что делает их психологически более устойчивыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по уровню IQ. Что в нем не так с результатом Украины.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили зависимость алкоголизма от уровня IQ в школе.