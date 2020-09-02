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Три причины, почему вам попадаются «не те» мужчины

Часто женщины встречают мужчин, не готовых к отношениям

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие женщины жалуются на постоянные неудачи в любви, а все из-за того, что им попадаются "не те" представители сильного пола. Психолог Илья Суслов изданию Wday объяснил, почему женщин часто привлекают мужчины, не готовые к серьезным отношениям. 

Сила привычки

Три причины, почему вам попадаются «не те» мужчины

Westend61/ Getty Images

Специалист подчеркнул, что многие проблемы могут быть связаны с детством. Девушка не может встретить достойного мужчину, потому что росла и привыкла жить в тяжелых и токсичных отношениях. Она надеется на то, что вырастет и по-другому построит свою семью, но почему-то не получается. На ее пути встречаются мужчины, похожие на тех, с кем она жила или общалась в детские и юные годы, потому что "пропиталась" той атмосферой. 

Память

Психолог считает, что многие девушки выбирают для отношений человека, который похож на кого-то из их детства. На того, кто произвел на них сильное эмоциональное впечатление. То есть партнер становится проекцией этого яркого и крутого знакомого. Однако в юном возрасте все люди склонны идеализировать, поэтому вполне возможно, что этот яркий образ на самом деле не такой уж и идеальный, а совсем наоборот. Если женщине попадаются одни неудачники, стоит задуматься, может они напоминают ей кого-то из прошлого. 

Незнание себя

По словам психолога, если девушка хочет построить серьезные, длительные и гармоничные отношения, ей сначала нужно разобраться в себе. Она должна четко понимать, какой мужчина ей нужен, чтобы она была счастлива. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких ситуациях мужчине нельзя давать второй шанс.


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