Три причины, почему вам попадаются «не те» мужчины

Многие женщины жалуются на постоянные неудачи в любви, а все из-за того, что им попадаются "не те" представители сильного пола. Психолог Илья Суслов изданию Wday объяснил, почему женщин часто привлекают мужчины, не готовые к серьезным отношениям.

Сила привычки

Westend61/ Getty Images

Специалист подчеркнул, что многие проблемы могут быть связаны с детством. Девушка не может встретить достойного мужчину, потому что росла и привыкла жить в тяжелых и токсичных отношениях. Она надеется на то, что вырастет и по-другому построит свою семью, но почему-то не получается. На ее пути встречаются мужчины, похожие на тех, с кем она жила или общалась в детские и юные годы, потому что "пропиталась" той атмосферой.

Память

Психолог считает, что многие девушки выбирают для отношений человека, который похож на кого-то из их детства. На того, кто произвел на них сильное эмоциональное впечатление. То есть партнер становится проекцией этого яркого и крутого знакомого. Однако в юном возрасте все люди склонны идеализировать, поэтому вполне возможно, что этот яркий образ на самом деле не такой уж и идеальный, а совсем наоборот. Если женщине попадаются одни неудачники, стоит задуматься, может они напоминают ей кого-то из прошлого.

Незнание себя

По словам психолога, если девушка хочет построить серьезные, длительные и гармоничные отношения, ей сначала нужно разобраться в себе. Она должна четко понимать, какой мужчина ей нужен, чтобы она была счастлива.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких ситуациях мужчине нельзя давать второй шанс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!