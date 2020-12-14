Три этапа детской влюбленности: как реагировать родителям

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В этом возрасте максимально активно в правом полушарии развиваются зоны, которые отвечают за ощущения и эмоции. Чтобы хорошо ими овладеть, к детям приходит первый опыт влюбленности. Тут важно понимать, что когда ребенок говорит, что он влюблен – он находится на пике тех чувств, которые испытывают взрослые люди: малыш страдает, переживает, хочет видеть объект своей любви, проводить с ним все свое время, планирует то, что будет дальше.

Как правильно реагировать родителям?

Обязательно поддержите малыша — никогда не насмехайтесь, не шутите, и не подтрунивайте над этой темой. Также не стоит называть маленьких детей женихом и невестой — просто слушайте ребенка, будьте хорошим собеседником и другом в этот момент. От того, как пройдет первая влюбленность, и какую поддержку получит ребенок в этом возрасте, часто зависит то, как позже в жизни он будет реагировать на подобные чувства и эмоции.

Школьная любовь

Следующий этап, с которым встречаются родители – детская влюбленность, которая наступает в возрасте около 10 лет. Ребенок может сказать, что любит свою учительницу, но скорее всего, он скажет, что влюблен(а) в одну из своих одноклассниц. В этом возрасте ребенок уже не будет кричать о своей любви на весь мир, потому то любовь в начальной школе часто кажется чем-то постыдным для ребенка – над этим шутят сверстники, могут даже обзывать и оскорблять. Станьте для ребенка тем человеком, который умеет внимательно слушать, поддерживать и порадоваться за него.

Любовь или влюбленность?

Влюбленность – быстро проходящие чувства, а любовь – это то, что можно пронести через всю жизнь. Иногда, чтобы понять, что такое любовь, нужно много-много раз испытать чувство влюбленности. Когда ваш уже взрослый ребенок (18-25 лет) скажет, что он серьезно влюблен, что нашел человека, с которым хочет прожить всю свою жизнь, снова порадуйтесь за него! Никогда не стоит оценивать со своей точки зрения, подходит ему этот человек вашему ребенку или нет.

Важно также стать правильным примером для своего ребенка, а для этого нужно быть влюбленной в жизнь и в своего спутника жизни – для того, чтобы ваш малыш даже в самом маленьком возрасте понимал, как взаимодействуют влюбленные люди, как уважать и слушать друг друга.

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