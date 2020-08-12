Транзитный Марс: астролог предупредила об опасности

Транзитный Марс. Иллюстрация: goroskop.guru

Транзитный Марс движется по зодиакальному кругу. Сейчас он оказался в знаке Овен и само по себе это явление неопасно. Однако там же находится сейчас и Черная Луна. Что может сулить подобное соединение рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, - передает ТСН.

Знак Овна для Марса является родным. Поэтому именно сейчас люди могут почувствовать активизацию своих лучших качеств. Повысится энергичность и инициативность. Новые идеи будут появляться фактически из ниоткуда, ровным счетом, как и дар убеждения. Но есть одно "но" - взявшись на эмоциях за новый проект, можно достаточно быстро потерять к нему интерес. К тому же в тот момент, когда транзитный Марс заходит в Овен люди становятся более вспыльчивыми и могут подвергать себя неоправданному риску.

И все же самая большая опасность данного периода состоит в том, что в знаке Овен транзитный Марс встретился с Черной Луной. Ее задача - обнаружить зло и представить его на всеобщее обозрение. Она провоцирует Марс на агрессию, конфликты, войны, природные катаклизмы и техногенные катастрофы.

Такое опасное соединение продлится до 21 октября, пока Черная Луна не покинет знак Овна. Именно тогда люди почувствуют значительное облегчение, ведь большую часть своей агрессивной энергии Марс к тому времени потеряет.

Тандема транзитного Марса и Черной Луны больше других нужно опасаться Овнам, Ракам, Весам и Козерогам. Именно у них вероятность попасть, так сказать, под раздачу самая высокая.

Чтобы защитить себя от негативных астрологических последствий, нужно избегать всех возможных стрессовых ситуаций. То же самое касается и риска - никаких нарушений правил, прогулок по темным улицам и даже полетов на самолете. Эмоции нужно попытаться пока держать при себе, чтобы не спровоцировать на еще большую агрессию окружающих.

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