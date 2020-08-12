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Гороскоп на 12 августа: кого ждут изменения в жизни

Гороскоп на сегодня: Стрельцам стоит посвятить день различным активностям, а Козерогов ждет море работы

12 августа 2020, 07:22 comments586
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 12 августа: кого ждут изменения в жизни

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: karandash.news

Совет на 12 августа для всех знаков зодиака: сегодня не стоит замыкаться в себе, даже если в какой-то момент вам и захочется побыть в одиночестве.


Овен

Чтобы вернуть себе внутреннее равновесие, поищите отдушину в творчестве. Вам необходимо окружить себя прекрасным. 


Телец

Этот день прекрасно подойдет для внутренних перемен. Сегодня для вас работает правило - если не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. 


Близнецы

Вашим оружием сегодня будут шутки и хорошее настроение. Если будете смотреть на все с улыбкой, вам не страшны никакие проблемы. 


Рак

Не злоупотребляйте сегодня лукавством. Это может обернуться серьезным конфликтом с коллегами или близкими людьми. 


Лев

Скорость вашей реакции сегодня поражает. Это поможет избежать многих мелких неприятностей. 


Дева

Вы увидите возможность освободиться от стресса и перезагрузить свои мысли. Только не злоупотребляйте ею, впереди вас ждет еще много работы. 


Весы

Наступил идеальный момент, чтобы изменить что-то в своей жизни. Все трансформации пройдут безболезненно, но приложить усилия придется. 


Скорпион

Вас ждут утомительные разговоры. Придется поискать терпения, чтобы все это пережить.


Стрелец

Вам пойдет на пользу любой активный досуг. Можете смело отправляться на длительную прогулку или же начните свой день с зарядки. 


Козерог

Отдохнуть в течение дня у вас вряд ли получится. Придется все время выполнять кучу мелких заданий и поручений.


Водолей

Решение важной задачи отложите на потом. Сегодня вам трудно будет концентрировать свое внимание. 


Рыбы

Принимая какое-либо решение, не забывайте учитывать пожелания близких людей. Таким образом вы сможете избежать серьезных разногласий в будущем. 


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