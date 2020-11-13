Топ самых распространенных кошмаров и их значение

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Предмет ночных кошмаров у каждого человека разный. Но, тем не менее, существуют несколько распространенных кошмаров, испытываемых взрослыми и детьми.

Без одежды перед посторонними

Многим снится, что они стоят пред огромной аудиторией, и понимают, что на них вообще нет одежды. Такой сон означает, что у вас присутствует страх открыться перед другими людьми — возможно, есть секрет, который вы тщательно скрываете.

Оказаться в ловушке или потеряться

Если вам снится, что вы потерялись – беспокойство, которое вы испытываете в таком кошмаре, символизирует о чувстве небезопасности, которое присуще вам в реальной жизни. Если вы не можете принять какое-либо решение, колеблетесь – скорее всего, вам будут сниться подобные сны.

Падение

Падение – один из самых распространенных кошмаров, но ощущение и обстоятельства во время падения могут иметь разные значения. Например, если вы падаете с неба – это может значить, что вы потеряли контроль над одной из областей вашей жизни. Если вы падаете в темную дыру или бездонную пропасть – это означает, что в вашей жизни присутствует фактор, который отбирает всю энергию и силы, например, работа.

Призраки или умершие

Обычно такие сны не имеют отношения к чему-то потустороннему – мертвые символизируют сожаления и мысли, которые приносят разочарование. Иногда мертвые снятся нам из-за того, что в реальной жизни есть какая-то задача, которую очень трудно решить, или цель, которую трудно достигнуть.

Неспособность говорить

Неспособность говорить во сне свидетельствует о том, что в реальной жизни вы оказались в ситуации, когда надо было что-то сказать, но вы промолчали. Иногда это значит, что наяву у вас есть ощущения, что вас никто не слышит, а ваше мнение никому не интересно.



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