Топ самых распространенных кошмаров и их значение

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Седлецкая Татьяна
Фото: volkovysk
Предмет ночных кошмаров у
каждого человека разный. Но, тем не менее, существуют несколько
распространенных кошмаров, испытываемых взрослыми и детьми.
Без одежды перед посторонними
Многим снится, что они стоят пред огромной аудиторией, и
понимают, что на них вообще нет одежды. Такой сон означает, что у вас
присутствует страх открыться перед другими людьми — возможно, есть секрет,
который вы тщательно скрываете.
Оказаться в ловушке
или потеряться
Если вам снится, что вы потерялись – беспокойство,
которое вы испытываете в таком кошмаре, символизирует о чувстве небезопасности,
которое присуще вам в реальной жизни. Если вы не можете принять какое-либо
решение, колеблетесь – скорее всего, вам будут сниться подобные сны.
Падение
Падение – один из самых распространенных кошмаров, но
ощущение и обстоятельства во время падения могут иметь разные значения.
Например, если вы падаете с неба – это может значить, что вы потеряли контроль
над одной из областей вашей жизни. Если вы падаете в темную дыру или бездонную
пропасть – это означает, что в вашей жизни присутствует фактор, который
отбирает всю энергию и силы, например, работа.
Призраки или
умершие
Обычно такие сны не имеют отношения к чему-то
потустороннему – мертвые символизируют сожаления и мысли, которые приносят
разочарование. Иногда мертвые снятся нам из-за того, что в реальной жизни есть
какая-то задача, которую очень трудно решить, или цель, которую трудно
достигнуть.
Неспособность говорить
Неспособность говорить во сне свидетельствует о том, что в реальной жизни
вы оказались в ситуации, когда надо было что-то сказать, но вы промолчали.
Иногда это значит, что наяву у вас есть ощущения, что вас никто не слышит, а
ваше мнение никому не интересно.
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