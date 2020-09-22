ТОП-5 ресурсов для релакса, улучшающие психологическое состояние

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Таисия Ерохина
Чтобы не потерять здравый смысл в водовороте тревожных новостей, проблем на работе и мыслей о неопределенности будущего, следует не забывать делать регулярные перерывы для релакса. Список ресурсов, которые помогут улучшить психологическое состояние, опубликовано в Telegram-канале "Психологическая поддержка" Минздрава Украины.
В топе ресурсов, которые способствуют улучшению настроения, оказались:
1) Сайт Rain For Me. На нем можно прослушать звуки дождя, а это способствует уменьшению уровня беспокойства, нейтрализует приступы депрессии и расслабляет.
2) Платформа Multiplayer Piano. Она пригодится всем, кто хочет снять стресс или просто сосредоточиться, играя на пианино.
3) Ресурс Coffitivity - поможет отвлечься от будничных дел с помощью атмосферы звуков кофейни.
4) Сайт Made by Evan - попробуйте снизить степень волнения, играя с шаром в бассейне.
5) Платформа Silk - рисование будет способствовать улучшению настроения.
Напомним, в сети появился сайт, где можно послушать звуки леса из разных уголков мира.
Ранее "Комментарии" писали, что психолог объяснила, как правильно расслабляться.
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