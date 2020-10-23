Топ-5 ключевых правил мужской привлекательности

Что выделяет привлекательного мужчину? Его костюм? Или может прическа? Или качество его одеколона? Безусловно, все эти компоненты важны, но главное, уметь правильно поставить себя в глазах своей избранницы. И мы говорим не о каком-то абстрактном "багатом внутреннем мире", а о вполне конкретных вещах, которые необходимо выработать в себе и постоянно развивать. Расскажет нам о них портал mport.

Признаки привлекательного мужчины

Ноль эмоций

Всегда будь бесстрастным при общении с женщиной. Это по волшебному действует на них. И тут нет ничего удивительного. Женщина по своей природе стремится к тому, чтобы быть привлекательной для мужчин, которые спокойны в ее присутствии.

Осанка

Выровняй спину прямо сейчас, прогни поясницу и сведи лопатки. Такая поза создает благоприятные условия для функционирования всех внутренних органов. А если прекратишь горбиться, то женщина будет в восторге.

Исполнительность



Надежность мужчины — главный пункт, которого требует женский организм. Любая ложь и неисполнительность с твоей стороны женщиной тут же рассматривается как страшный дефект. Другими словами, если что-то пообещал, лучше разбейся об стену, но сделай.

Еда



Какое самое сексуальное действие мужчины? Приготовление еды (80%). Что должен сделать мужчина, чтобы поднять настроение девушке? Приготовить еду (80%). Иными словами — учись готовить.

Чувство юмора



Юмор — это оружие здорового человека, который должен аклиматизироваться в суровой реальности. Мужчина с хорошим чувством юмора легче переживает ссоры и терпимее воспринимает недостатки своей избранницы. Для женщин важно найти мужчину с высокой стрессо­устойчивостью. Именно юмор является одним из главных источников этой устойчивости.

Теперь ты знаешь, как правильно преподнести себя. Уверенны, тебя ждет успех. Также издание "Комментарии" расскажет, как наладить здоровые отношения с партнером.

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