logo

BTC/USD

87451

ETH/USD

2826.38

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг психология Топ-5 фраз манипулятора и как на них реагировать
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-5 фраз манипулятора и как на них реагировать

Психолог Марина Романенко объяснила, как распознать манипуляторов по характерным фразам и какими методами нейтрализовать их влияние

2 декабря 2025, 14:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Психолог и эксперт в сфере отношений Марина Романенко рассказала о наиболее типичных фразах, которыми пользуются манипуляторы, а также объяснила, как эти фразы влияют на человека и как защититься от такого влияния.

Топ-5 фраз манипулятора и как на них реагировать

Как распознать манипулятора

По словам эксперта, манипуляторы действуют скрытно, используя вину, стыд или страх, чтобы получить от человека желаемое. Чаще это делают те, кто находится рядом — партнеры, коллеги, друзья, родственники. Именно поэтому такие фразы звучат привычно, но скрывают сильное психологическое давление.

Среди наиболее типичных манипулятивных выражений — фразы типа:

"С тобой невозможно разговаривать" — способ обесценить мнение человека и заставить себя чувствовать себя виноватым.

• "Это все ты виноват/виновен" — переложение ответственности и попытка вызвать стыд.

• "Я делаю это ради тебя" – классическая апелляция к долгу и благодарности, которую часто используют родители и партнеры.

• "Я думал, что у нас любовь" — попытка заставить доказывать чувства действиями, противоречащими собственным ценностям.

• "Ты что, юмор не понимаешь? Это была шутка" — способ скрыть обиду за "шуткой" и выставить человека слишком чувствительным.

Эксперт отмечает, что главная ошибка — оправдываться или защищаться. Есть несколько эффективных способов обезвреживания манипулятора:

Шок-метод – согласиться с провокационной фразой спокойно и без эмоций, чем срывается сценарий воздействия.

• Спасибо-метод – нейтрально завершить разговор фразой "Спасибо, я подумаю".

• Метод прямого вопроса – прямо озвучить манипуляцию: "Ты хочешь, чтобы я чувствовала себя виноватой? Ты сейчас манипулируешь?

Психолог отмечает, что главное — не бояться противодействовать и ставить собственные границы, ведь манипулятор теряет силу в момент, когда его методы становятся очевидными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что социальный портал обнародовал результаты исследования, демонстрирующего резкое ухудшение общественных настроений в России. По итогам опроса, проведенного в октябре 2025 года, более 71% россиян испытывают тревогу, подавленность или всеобщий пессимизм по поводу будущего. Лишь незначительная доля респондентов – менее 3% – заявили об оптимистичных настроениях. Еще около 11% назвали свое состояние "спокойным", что, по оценке исследователей, больше свидетельствует об избегании темы или адаптации к кризису.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elle.ua/otnosheniya/psihologija/5-ulyublenih-fraz-manpulyatorv-yak-h-rozpznati-ta-zneshkoditi/
Теги:

Новости

Все новости