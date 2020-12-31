Стресс на минимум: что делать, когда домашний любимец боится праздничных салютов

Человечество привыкло к эффектным салютам на новогодние праздники. Но их громкий шум — одна из причин страха у домашних любимцев, особенно кошек и собак. Как уменьшить стресс в пушистиков, исследовал ресурс TUT. BY.

Причина боязни салютов проста — у животных более тонкий слух. Фото: pikabu

Главный триггер у домашних животных — громкие звуки. Это потому, что уши более чувствительны, чем человеческие. Кроме того, животное не понимает, что выстрелы фейерверков за окном — вполне безопасны и никакой угрозы жизни не несут.

Если ваш хвостатый дрожит, прижимает уши к голове, внезапно застывает или наоборот пытается убежать, поднимает шерсть дыбом и ведет себя агрессивно, это значит, что он боится. В отдельных случаях животное даже может внезапно "сходить под себя" и отнюдь не в отведенном для этом месте, даже если приучено к лотку.

Как помочь любимцу дома?

Накануне Нового года, а также в первые несколько дней января закрывайте вечером окна, не забывайте опустить шторы. Чтобы отвлечь животное от уличного шума, тихонько включите музыку или просто телевизор — это поможет ему лучше ориентироваться в более привычных звуках вокруг. Старайтесь не оставлять четвероногого дома наедине.

Если это не помогает, любимца можно временно "эвакуировать" в ванную. Принесите его коврик, посидите рядом, погладьте и поговорите. Да, то, что вас поймут — не факт, но ваш голос поможет утолить колотящееся в груди сердце.

Помните: у домашних животных сильно развиты рефлексы. Именно поэтому их нельзя баловать вкусненьким или давать любимые игрушки во время стресса. Такие действия дадут обратный эффект: животное думать, что когда она будет бояться, ее постоянно баловать. Лучше уж "задобрить" питомца после того, как звуки салютов за окном утихнут.

Как помочь любимцу во время прогулки?

Этот пункт больше всего касается, конечно, собак. Им может быть немного легче, если вы уже не один год живете в шумном городе и регулярно ходите на прогулки. Так пес привыкает к окружающим звукам и меньше реагирует на внезапные "вызовы" собственных ушей.

Но праздничные салюты могут напугать даже уже "подготовленное" животное. Поэтому в этом случае перед прогулкой любимца следует порадовать вкусненькой едой и позволить вдоволь напиться. Уже на улице крепко держите поводок, удерживайте четвероногого рядом. Если ваш пес или кот небольшие, лучше возьмите их на руки. Большие компании людей лучше обходить стороной.

Позаботьтесь о том, чтобы у вашего питомца обязательно был жетон с именем и контактом хозяина на ошейнике. Часто из-за громкого шума типа салютов собаки вырываются и убегают в поиске уютного места, где их ничего не будет пугать. В таком случае поиски могут значительно затянуться.

Если же ваш домашний любимец кажется вам слишком нервным, обратитесь к ветеринару. Врач обследует животное и, возможно, выпишет успокоительное.

Команда "Комментариев" искренне желает читателям и братьям нашим меньшим счастливого (и спокойного) Нового года!

Но позаботиться стоит не только о домашних любимцах, но и о себе. На портале можно проверить, успели ли вы выполнить все предновогодние ритуалы.

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