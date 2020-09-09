С приходом первого осеннего холода человека может одолеть меланхолия и плохое настроение. Когда у него хронический недосып, напряженная работа и дефицит прогулок на свежем воздухе, то это может стать причиной осенней депрессии. Подробнее об этом рассказывает психолог, гештальт-терапевт Владимир Петросян, передает издание golos.

Стало известно, почему возникает осенняя депрессия. Фото: unsplash.

Сначала все может обходится обычной усталостью и испорченным настроением. Но, если человеческий организм постоянно находится под воздействием стресса и эмоционального напряжения, то никакая нервная система этого не выдержит. Эксперт делится, что для того, чтобы максимально снизить риски, лучше избегать лишних поводов для волнения и не ущемлять свои внутренние желания. А вдобавок к этому, хорошенько высыпаться, пересмотреть свой рацион питания и чаще гулять на свежем воздухе. Также он акцентирует внимание на том, что душевный комфорт – это первостепенное, что должно присутствовать. Поэтому крайне важно слушать, о чем сигнализирует тело, и что ему необходимо на данный момент больше всего. Чувствуете слабость – возьмите выходной. Плохое настроение – побалуйте себя сладким.

Владимир рассказывает, что от осенней депрессии страдают 8,5 процентов женщин и 4,7 процентов мужчин.





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