Специалисты рассказали, как дисциплинировать ребенка всего за 22 минуты

Специалисты рекомендуют родителям прибегнуть к методике "22 минут", которая заключается в семейном собрании, на котором вы сможете оговорить и решить дисциплинарные моменты без крика и наказаний.

Семья. Фото: neikurs.com

Ваше семейное совещание

Составьте расписание: выберите день недели, когда вы можете всей семьей на полчаса отвлечься от всех дел, чтобы поговорить. После того, как такой день выбран, вы должны придерживаться его и встречаться в одно и то же время каждую неделю. Если вы переносите встречу на другой день, собрание теряет свою многозначительность, и у вас будет меньше шансов сделать это привычкой.

Выберите время вне приема пищи удобное с точки зрения расположения — в гостиной или за кухонным столом — без отвлекающих факторов, таких как телевидение, телефоны и игрушки.

Начинайте ваши 22 минуты дисциплинарной беседы

Вынесете на повестку встречи одну или две из наиболее сложных проблем, которые требуют решения, и постарайтесь вместе прийти к консенсусу в том, как с этим справиться. Закончите ваши 22 минуты позитивной нотой – займитесь вместе тем, чем все будут наслаждаться, например, настольные игры или мороженое и фильм.

На протяжении недели до следующего собрания попросите всех участников подготовить список вопросов, которые они хотят вынести на семейный совет. Вы также можете использовать для этого доску на холодильнике, например.

Пусть дети принимают решения: дайте детям возможность не только высказываться на собрании, но и делать самостоятельный выбор, как только они станут достаточно взрослыми.

Учитесь обсуждать семейные вопросы в спокойном тоне, без криков и обвинений. Цель семейной 22-х минутной встречи – найти решение, которое устроит всех участников собрания. Если вы по-прежнему будете стараться перетянуть одеяло на свою сторону, запрещать, отрицать или накладывать табу на желания или просьбы детей – ничего из этого не получится. Когда вы злитесь — ваш ребенок реагирует точно так же, когда дела не идут так, как он хочет.

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