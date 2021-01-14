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Главная Новости Досуг психология Специалисты рассказали, как дисциплинировать ребенка всего за 22 минуты
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Специалисты рассказали, как дисциплинировать ребенка всего за 22 минуты

22 минуты, которые нужно провести со своими детьми для их воспитания и дисциплинирования, но совсем не так, как вы думаете!

сегодня, 10:12
Автор:

Седлецкая Татьяна

Специалисты рекомендуют родителям прибегнуть к методике "22 минут", которая заключается в семейном собрании, на котором вы сможете оговорить и решить дисциплинарные моменты без крика и наказаний.

Специалисты рассказали, как дисциплинировать ребенка всего за 22 минуты

Семья. Фото: neikurs.com

Ваше семейное совещание

Составьте расписание: выберите день недели, когда вы можете всей семьей на полчаса отвлечься от всех дел, чтобы поговорить. После того, как такой день выбран, вы должны придерживаться его и встречаться в одно и то же время каждую неделю. Если вы переносите встречу на другой день, собрание теряет свою многозначительность, и у вас будет меньше шансов сделать это привычкой.

Выберите время вне приема пищи удобное с точки зрения расположения — в гостиной или за кухонным столом — без отвлекающих факторов, таких как телевидение, телефоны и игрушки.

Начинайте ваши 22 минуты дисциплинарной беседы

Вынесете на повестку встречи одну или две из наиболее сложных проблем, которые требуют решения, и постарайтесь вместе прийти к консенсусу в том, как с этим справиться. Закончите ваши 22 минуты позитивной нотой – займитесь вместе тем, чем все будут наслаждаться, например, настольные игры или мороженое и фильм.

На протяжении недели до следующего собрания попросите всех участников подготовить список вопросов, которые они хотят вынести на семейный совет. Вы также можете использовать для этого доску на холодильнике, например.

Пусть дети принимают решения: дайте детям возможность не только высказываться на собрании, но и делать самостоятельный выбор, как только они станут достаточно взрослыми.

Учитесь обсуждать семейные вопросы в спокойном тоне, без криков и обвинений. Цель семейной 22-х минутной встречи – найти решение, которое устроит всех участников собрания. Если вы по-прежнему будете стараться перетянуть одеяло на свою сторону, запрещать, отрицать или накладывать табу на желания или просьбы детей – ничего из этого не получится. Когда вы злитесь — ваш ребенок реагирует точно так же, когда дела не идут так, как он хочет.

Ранее "Комментарии" публиковали советы по воспитанию дошкольников — пять учителей делятся своим 90-летним опытом.


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Источник: https://www.parents.com/
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Обусуждения

Inna

сегодня, 10:24

Это школа будущих народных депутатов? Собрание, записи, а протокол постановления где? В семье прежде всего должно присутствовать взаимопонимание и даже проще и правильнее - сострадание друг другу, чтоб детские "хотелки" не ставили родителей в тупик. Родители, учите детей любить вас и близких, на собственном примере, чтоб в старости на алименты не подавать

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