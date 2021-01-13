Советы по воспитанию дошкольников - пять учителей делятся своим 90-летним опытом

В то время как 3-4 летние малыши по-прежнему нуждаются в родительской помощи, наши дошкольные эксперты согласны с тем, что дети, как правило, способны делать больше, чем думают многие из нас.

Дети-дошкольники. Фото: Depositphotos

Ожидайте большего от свого ребенка. "В садике мы ожидаем, что дети будут самостоятельно пить, есть, одеваться на улицу — и они это делают, — говорит воспитательница Дженнифер Зеккер в Нью-Йорке, — но когда малыши выходят из класса и видят своих мам, они тут же влезают в коляски". Поднимите планку — ваш ребенок будет тянуться, чтобы достичь ее.

Не переделывайте то, что сделал малыш. Если ваш ребенок укладывается спать, сопротивляйтесь желанию сгладить одеяло. Если малыш надел штаны в горошек, а футболку в полоску – похвалите его неординарный стиль.

Пусть ребенок сам решает простые проблемы. Если вы видите, что ваш ребенок пытается собрать игрушки или достать книгу с невысокой полки, сделайте паузу, прежде чем прибегнуть к помощи. При условии, что ребенок находится в безопасности, не бросайтесь сразу же делать работу за него – дайте малышу минуту для самостоятельного решения.

Похвала является ключевым фактором, особенно если ваш ребенок не находится в фазе сотрудничества с вами. Постарайтесь поощрять и хвалить хорошее поведение, и не реагировать на плохое — дети повторяют поведение, которое привлекает внимание.

Убедитесь, что вы случайно (или специально) не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Например, малыш только учится завязывать шнурки на своей обуви, и у него этот процесс занимает много времени – но констатация факта, что его друзья уже знают, как вязать узлы на шнурках может заставить ребенка думать в терминах "лучше" и "хуже", и прийти к выводу, что он уступает своим сверстникам. Вместо этого сосредоточьтесь на поддержке его интересов, хвалите ребенка и за его усилия и мастерство.

Научите своего ребенка, что самое важное сравнение заключается не между ним и его лучшим другом (или одноклассницей или старшим братом), а тем, каким он сам был в прошлом. Дети должны научиться соизмерять себя с самим собой.

Поощряйте игры, ведь играть – это работа малыша. Убедитесь, что у ребенка есть такие предметы, как наряды для кукол, конструктор, краска и бумага, пластилин, чтобы интересно проводить свое время.

Привлеките малыша к исправлению своих ошибок. Если вы обнаружите "шедевр" на стенах, попросите ребенка помочь вам смыть краски. Если малыш опрокинул башню из кубиков своего приятеля, попросите его помочь восстановить ее.

Ранее "Комментарии" писали о том, как превратить домашнюю кухню в научную лабораторию для детей





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!