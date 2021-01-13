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Главная Новости Досуг дети Советы по воспитанию дошкольников - пять учителей делятся своим 90-летним опытом
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Советы по воспитанию дошкольников - пять учителей делятся своим 90-летним опытом

Пять учителей с общим суммарным опытом в 90 лет обменялись советами для родителей детей в возрасте трех-четырех лет

сегодня, 17:47
Автор:

Седлецкая Татьяна

В то время как 3-4 летние малыши по-прежнему нуждаются в родительской помощи, наши дошкольные эксперты согласны с тем, что дети, как правило, способны делать больше, чем думают многие из нас.

Советы по воспитанию дошкольников - пять учителей делятся своим 90-летним опытом

Дети-дошкольники. Фото: Depositphotos

Ожидайте большего от свого ребенка. "В садике мы ожидаем, что дети будут самостоятельно пить, есть, одеваться на улицу — и они это делают, — говорит воспитательница Дженнифер Зеккер в Нью-Йорке, — но когда малыши выходят из класса и видят своих мам, они тут же влезают в коляски". Поднимите планку — ваш ребенок будет тянуться, чтобы достичь ее.

Не переделывайте то, что сделал малыш. Если ваш ребенок укладывается спать, сопротивляйтесь желанию сгладить одеяло. Если малыш надел штаны в горошек, а футболку в полоску – похвалите его неординарный стиль.

Пусть ребенок сам решает простые проблемы. Если вы видите, что ваш ребенок пытается собрать игрушки или достать книгу с невысокой полки, сделайте паузу, прежде чем прибегнуть к помощи. При условии, что ребенок находится в безопасности, не бросайтесь сразу же делать работу за него – дайте малышу минуту для самостоятельного решения.

Похвала является ключевым фактором, особенно если ваш ребенок не находится в фазе сотрудничества с вами. Постарайтесь поощрять и хвалить хорошее поведение, и не реагировать на плохое — дети повторяют поведение, которое привлекает внимание.

Убедитесь, что вы случайно (или специально) не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Например, малыш только учится завязывать шнурки на своей обуви, и у него этот процесс занимает много времени – но констатация факта, что его друзья уже знают, как вязать узлы на шнурках может заставить ребенка думать в терминах "лучше" и "хуже", и прийти к выводу, что он уступает своим сверстникам. Вместо этого сосредоточьтесь на поддержке его интересов, хвалите ребенка и за его усилия и мастерство.

Научите своего ребенка, что самое важное сравнение заключается не между ним и его лучшим другом (или одноклассницей или старшим братом), а тем, каким он сам был в прошлом. Дети должны научиться соизмерять себя с самим собой.

Поощряйте игры, ведь играть – это работа малыша. Убедитесь, что у ребенка есть такие предметы, как наряды для кукол, конструктор, краска и бумага, пластилин, чтобы интересно проводить свое время.

Привлеките малыша к исправлению своих ошибок. Если вы обнаружите "шедевр" на стенах, попросите ребенка помочь вам смыть краски. Если малыш опрокинул башню из кубиков своего приятеля, попросите его помочь восстановить ее.  

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Источник: https://www.parents.com/
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