Сошлись ли звезды: что говорят о президентах Украины их знаки зодиака

Знак зодиака определяет особенности и характер человека, может указать на сильные и слабые стороны того или иного представителя. "Комментарии" решили узнать, под какими знаками зодиака родились президенты Украины и что говорят о наших гарантах звезды.

Первый президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) родился 10 января 1934 года, что соответствует знаку Козерог, стихия Земли. Козероги считаются очень практичными, честолюбивыми, амбициозными, выносливыми и упорными. Среди этих представителей часто встречаются терпеливые исполнители и отличные руководители.

Второй украинский президент Леонид Кучма (1994-2005) родился 9 августа 1938 года под знаком Льва, стихия Огня. Львы отличаются силой духа, энергичностью, властностью, гордостью, упрямством и тщеславием. Такие люди претендует на высокое положение в обществе, поощряют покровительство и стремятся контролировать других.

Третьим у руля страны был Виктор Ющенко (2005-2010), рожденный 23 февраля 1954 года под созвездием Рыб, водная стихия. Астрологи отмечают такие качества Рыб, как чувствительность, хорошая интуиция, сентиментальность, двойственность, нерешительность, умение приспосабливаться. Представители этого знака имеют уважение в обществе, не лишены влияния на других.

"Президент-беженец" Виктор Янукович (2010-2014) – Рак, потому как родился 9 июля 1950 года. Звезды указывают на эмоциональность, чувствительность, перепады настроения, обидчивость, большое самолюбие этого водного знака. Раки в роли руководителей зачастую авторитарны, могут быть изворотливыми и хитрыми.

Пятый президент Петр Порошенко (2014-2019) празднует день рождения 26 сентября. Его знак – Весы (стихия Воздуха) – обладает философским складом ума, двуличностью, дипломатичностью, жесткостью в отстаивании своих интересов, но может колебаться в принятии решений. Считаются прирожденными дипломатами.

Нынешний гарант Владимир Зеленский, который родился 25 января 1978 года, Водолей (стихия Воздуха). Знак предопределяет широкий кругозор, активный ум, свободолюбие, незлопамятность, великодушие, интерес ко всему новому. Водолей любит действовать в коллективе и от его имени.

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