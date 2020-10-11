Шесть рекомендаций психолога, которые помогут справиться с осенней хандрой

Язык
BTC/USD
11342.94
ETH/USD
372.15
LTC/USD
49.17
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Таисия Ерохина
Осень многие
считают порой депрессий. Сейчас на это наслаивается еще пандемия, предвыборная
нервная атмосфера, кризисные явления в экономике и общая
неопределенность в обществе. Как не поддаться упадническим
настроениям, рассказала
"Комментариям" учредитель Социально-психологического центра
"Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская.
Психолог
объяснила, что раньше речь шла об обычной осенней депрессии, которая бывает каждый год. Это не депрессия в психологическом понимании, а реакция нашего организма на воздействие погодных факторов. Смена летнего период
на осенний в нашем регионе предполагает резкие дожди, пропадает солнце, мы
лишаемся получения витамина D, который формирует гормоны позитива, в том числе.
Люди одеваются в темные тона, что также влияет на формирование депрессии.
Однако отчаиваться не стоит, а лучше прислушаться к таким рекомендациям психолога.
1) Создавайте собственный микромир. В семье, в отношениях, в родственных связях.
Если живете одни – то кошечка, собачка, друзья. Нужно чаще радовать самих себя.
Ищите позитив, а не сосредотачивайтесь на негативе.
2) Важно
организовывать досуг, на который ранее не было времени. Говорите друг другу
больше хороших слов, уходите от стрессовых ситуаций. Учитесь сдерживаться, чтобы не войти в психологически негативный накал.
3) Рекомендуется
больше ярких расцветок. Оранжевый зонтик, одежда в теплых, ярких тонах.
4) Больше
двигайтесь. Депрессия она ведь и в мышцах – мышечные зажимы формируются.
5) Тянет спать,
но нельзя с этим перегибать. 7-8 часов – достаточно. Ложитесь лучше до 23.00, а
вставайте – не позже 7 утра.
6) Находите
радости. Не экономьте на них, особенно в этот сложный период. Речь не о том,
чтобы тратить деньги, которых и так мало. Нужно просто больше заботиться о
себе. Ведь есть маленькие радости, не дорогие в смысле денег, но делающие нашу
жизнь ярче, светлее.
Ранее мы писали, стоит
ли верить во сны и пользоваться сонником. Мнение психолога.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости