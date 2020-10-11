Шесть рекомендаций психолога, которые помогут справиться с осенней хандрой

Осень многие считают порой депрессий. Сейчас на это наслаивается еще пандемия, предвыборная нервная атмосфера, кризисные явления в экономике и общая неопределенность в обществе. Как не поддаться упадническим настроениям, рассказала "Комментариям" учредитель Социально-психологического центра "Развитие", психолог-консультант в ряде телепроектов Елена Рыхальская.

Психолог объяснила, что раньше речь шла об обычной осенней депрессии, которая бывает каждый год. Это не депрессия в психологическом понимании, а реакция нашего организма на воздействие погодных факторов. Смена летнего период на осенний в нашем регионе предполагает резкие дожди, пропадает солнце, мы лишаемся получения витамина D, который формирует гормоны позитива, в том числе. Люди одеваются в темные тона, что также влияет на формирование депрессии.

"Но сейчас на эту осеннюю депрессию наслаивается еще и наша объективная реальность. Сегодня в большей степени, чем ранее, повысились негативные явления в обществе, трагические ситуации. Многие остались без работы, пандемия набирает обороты, не хватает денег на еду и лекарства. А власти заняты выборами. О реабилитационных программах речи не идет. Тревожность в обществе достигает пика", — говорит Рыхальская.

Однако отчаиваться не стоит, а лучше прислушаться к таким рекомендациям психолога.

1) Создавайте собственный микромир. В семье, в отношениях, в родственных связях. Если живете одни – то кошечка, собачка, друзья. Нужно чаще радовать самих себя. Ищите позитив, а не сосредотачивайтесь на негативе.

2) Важно организовывать досуг, на который ранее не было времени. Говорите друг другу больше хороших слов, уходите от стрессовых ситуаций. Учитесь сдерживаться, чтобы не войти в психологически негативный накал.

3) Рекомендуется больше ярких расцветок. Оранжевый зонтик, одежда в теплых, ярких тонах.

4) Больше двигайтесь. Депрессия она ведь и в мышцах – мышечные зажимы формируются.

5) Тянет спать, но нельзя с этим перегибать. 7-8 часов – достаточно. Ложитесь лучше до 23.00, а вставайте – не позже 7 утра.

6) Находите радости. Не экономьте на них, особенно в этот сложный период. Речь не о том, чтобы тратить деньги, которых и так мало. Нужно просто больше заботиться о себе. Ведь есть маленькие радости, не дорогие в смысле денег, но делающие нашу жизнь ярче, светлее.

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