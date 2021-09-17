Шесть неожиданных продуктов для хорошего сна

Эти продукты идеально подходят для ужина. Они не только хорошо насыщают, но и улучшают сон.

Сон (фото из открытых источников)

Хорошие новости для тех, кто сидит на диете, — один из самых популярных компонентов легких салатов, латук, является незаменимым помощником в борьбе с бессонницей, пишет milkalliance.





Грецкий орех — богатый источник триптофана, аминокислоты, способствует выработке необходимого для здорового сна уровня серотонина и мелатонина (эти гормоны отвечают за наши биологические часы и чувство времени). Именно эти два вещества помогают нормализации суточных ритмов, быстрому засыпанию и крепкому сну.





Киви содержит всего 42 ккал и значительное количество питательных веществ, в том числе 71% витамина С от суточной нормы для взрослого человека. Хотя бананы обычно считаются пищей, повышает энергию, они богаты магнием, который расслабляет мышцы, а также содержат серотонин и мелатонин, которые также способствуют сна.

Если верить свежим исследованиям, стакан вишневого сока перед сном помогает быстрее оказаться в мире грез. Все дело в том, что вишня повышает уровень мелатонина в организме. Существует мнение, что употребление белого риса за один час до сна может улучшить его качество.





Напомним, если у вас начались проблемы со сном, то не спешите принимать лекарственные средства и различные добавки, попробуйте решить вопрос с помощью определенных продуктов, богатых мелатонином (гормоном сна). Что стоит добавить в рацион?Миндаль Этот орех полезно есть перед сном, поскольку он содержит полезные вещества, в частности магний и кальций, которые способствуют мышечному расслаблению и выработке организмом мелатонина. А еще продукт богат на клетчатку и полезные жиры. Вишня Исследователи выяснили, что употребление вишни перед сном также усиливает выработку мелатонина, который регулирует циркадные ритмы организма. При чем, можно употреблять не только свежие, но и сушеные плоды, а также натуральный вишневый сок.





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