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Главная Новости Досуг психология Шальные императрицы: какие знаки зодиака знают толк в веселье
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Шальные императрицы: какие знаки зодиака знают толк в веселье

Представители этих знаков зодиака отдыхают так, что захватывает дух

сегодня, 14:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Шальные императрицы: какие знаки зодиака знают толк в веселье

Есть знаки зодиака, которые совершенно не умеют отдыхать. Все у них происходит как-то вяло и без энтузиазма. Так вот это точно не о наших сегодняшних героях. Астрологи назвали, какие знаки зодиака самые "шальные" и знают толк в настоящем веселье, пишет Slovofraza.

Овен

Овны любят отдых на природе. Горы, море или лес - как раз то, что им идеально подойдет. Отдыхают с размахом они не всегда. Но если накануне потрудились как следует, то будут отрываться на полную катушку, даже не сомневайтесь. Им просто жизненно необходима такая смена обстановки, а еще кто-то такой же безбашенный рядом. Овнам в голову может прийти все, что угодно. И поддержать их, порой, очень экстремальные и экзотические идеи готовы далеко не все. 

Телец

Эти люди очень любят пускать пыль в глаза. И если кого-то и можно назвать по-настоящему шальным из этого списка, то это точно будут Тельцы. Иногда они отдыхают так, что позавидует сама королева. Каждый новый праздники или вечеринку они спланируют до мельчайших деталей, словно от этого зависит их дальнейшая судьба. Их главная цель - чтобы все вокруг были в полном восторге. Это и мотивирует Тельцов выбирать лучшее место и лучшую компанию для своих вечеринок. 

Лев

Большую часть своей жизни Львы привыкли посвящать работе. Но если дело доходит до отдыха, что с представителями этого знака случается нечасто, то тут их уже не остановить. Денег на все их желания хватит, ведь зарабатывают они достаточно и могут позволить себе спустить на отдых приличную сумму. Львы непременно выберут такое место, что позавидуют все. Ведь если и отдыхать, то только по-царски. 

Стрелец

Стрельцам не нужно выбирать определенное время, чтобы отдохнуть. Они любят, чтобы сплошным отдыхом была вся их жизнь. Им крайне необходимо посещать новые места и знакомиться с новыми людьми. Им нравится путешествовать или просто часами гулять по улицам. Вряд ли вы встретите когда-нибудь Стрельца, который согласится весь свой отпуск или выходной пролежать на диване. Смысл их жизни - в действии и ярких эмоциях. 

Ну как, согласны с такой характеристикой? 

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